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Чехол (клип-кейс) BoraSCO для Apple iPhone 16 Pro Microfiber Case черный (73691) купить с доставкой в Москве
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Чехол (клип-кейс) BoraSCO для Apple iPhone 16 Pro Microfiber Case черный (73691)

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Чехол (клип-кейс) BoraSCO для Apple iPhone 16 Pro Microfiber Case черный (73691) - фото 1
Чехол (клип-кейс) BoraSCO для Apple iPhone 16 Pro Microfiber Case черный (73691) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал чехла
силикон
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
  • Чехол (клип-кейс) BoraSCO для Apple iPhone 16 Pro Microfiber Case черный (73691) - фото 1
  • Чехол (клип-кейс) BoraSCO для Apple iPhone 16 Pro Microfiber Case черный (73691) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708267
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Характеристики

Бренд
BORASCO
Материал чехла
силикон
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Чехол (клип-кейс) BoraSCO для Apple iPhone 16 Pro Microfiber Case черный (73691)

Стильный и лаконичный клип-кейс BoraSCO выполнен в универсальном чёрном цвете — идеально сочетается с любым образом и не теряет актуальности со временем. Прочный силикон надёжно защищает телефон от царапин и мелких повреждений, оставаясь при этом приятным на ощупь и не утолщая корпус. Благодаря поддержке MagSafe вы легко используете аксессуары и зарядки без лишних движений — всё быстро и удобно крепится прямо к чехлу. Отличное решение для тех, кто ценит простоту, функциональность и заботу о своём гаджете.

Отзывы о товаре Чехол (клип-кейс) BoraSCO для Apple iPhone 16 Pro Microfiber Case черный (73691)




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Материал чехла
силикон
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и лаконичный клип-кейс BoraSCO выполнен в универсальном чёрном цвете — идеально сочетается с любым образом и не теряет актуальности со временем. Прочный силикон надёжно защищает телефон от царапин и мелких повреждений, оставаясь при этом приятным на ощупь и не утолщая корпус. Благодаря поддержке MagSafe вы легко используете аксессуары и зарядки без лишних движений — всё быстро и удобно крепится прямо к чехлу. Отличное решение для тех, кто ценит простоту, функциональность и заботу о своём гаджете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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