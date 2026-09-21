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Кабельная стяжка REXANT 200x4.8 мм, черная (100 шт/уп) купить с доставкой в Москве
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Кабельная стяжка REXANT 200x4.8 мм, черная (100 шт/уп)

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Кабельная стяжка REXANT 200x4.8 мм, черная (100 шт/уп) - фото 1
Кабельная стяжка REXANT 200x4.8 мм, черная (100 шт/уп) - фото 2
Кабельная стяжка REXANT 200x4.8 мм, черная (100 шт/уп) - фото 3
Кабельная стяжка REXANT 200x4.8 мм, черная (100 шт/уп) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Комплектация
стяжки - 100 шт., упаковка
  • Кабельная стяжка REXANT 200x4.8 мм, черная (100 шт/уп) - фото 1
  • Кабельная стяжка REXANT 200x4.8 мм, черная (100 шт/уп) - фото 2
  • Кабельная стяжка REXANT 200x4.8 мм, черная (100 шт/уп) - фото 3
  • Кабельная стяжка REXANT 200x4.8 мм, черная (100 шт/уп) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708251
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Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Оснастка
Дополнительно
ширина 5 мм
Комплектация
стяжки - 100 шт., упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
200x120x20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х2
Вес, г.
130

Описание товара Кабельная стяжка REXANT 200x4.8 мм, черная (100 шт/уп)

Использование нейлоновых хомутов позволяет фиксировать провода, кабели и трубы, собирать их в пучки, стягивать в жгут, маркировать, крепить к различным конструкциям. Стяжки обладают универсальной конструкцией и просты в использовании, благодаря чему популярны как в профессиональных сферах, так и в быту. Изделия относятся к типу одноразовых приспособлений и представляют собой зубчатую ленту с замком на конце. Для изготовления нейлоновых хомутов применяется полиамид 6,6. Материал является наиболее распространенной формой промышленных нейлонов и обладает хорошими диэлектрическими свойствами, эластичностью, физической прочностью и устойчивостью к высоким температурам. Установить стяжку можно вручную или с помощью специального монтажного инструмента REXANT (арт.12-4521 или 12-4541). Упаковка комплектуется черными стяжками размером 200x4,8мм.



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Отзывы о товаре Кабельная стяжка REXANT 200x4.8 мм, черная (100 шт/уп)




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Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Оснастка
Дополнительно
ширина 5 мм
Комплектация
стяжки - 100 шт., упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
200x120x20
Страна производитель
Китай
Описание
Использование нейлоновых хомутов позволяет фиксировать провода, кабели и трубы, собирать их в пучки, стягивать в жгут, маркировать, крепить к различным конструкциям. Стяжки обладают универсальной конструкцией и просты в использовании, благодаря чему популярны как в профессиональных сферах, так и в быту. Изделия относятся к типу одноразовых приспособлений и представляют собой зубчатую ленту с замком на конце. Для изготовления нейлоновых хомутов применяется полиамид 6,6. Материал является наиболее распространенной формой промышленных нейлонов и обладает хорошими диэлектрическими свойствами, эластичностью, физической прочностью и устойчивостью к высоким температурам. Установить стяжку можно вручную или с помощью специального монтажного инструмента REXANT (арт.12-4521 или 12-4541). Упаковка комплектуется черными стяжками размером 200x4,8мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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