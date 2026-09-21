Кабельная стяжка REXANT 200x4.8 мм, черная (100 шт/уп)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабельная стяжка REXANT 200x4.8 мм, черная (100 шт/уп)
Использование нейлоновых хомутов позволяет фиксировать провода, кабели и трубы, собирать их в пучки, стягивать в жгут, маркировать, крепить к различным конструкциям. Стяжки обладают универсальной конструкцией и просты в использовании, благодаря чему популярны как в профессиональных сферах, так и в быту. Изделия относятся к типу одноразовых приспособлений и представляют собой зубчатую ленту с замком на конце. Для изготовления нейлоновых хомутов применяется полиамид 6,6. Материал является наиболее распространенной формой промышленных нейлонов и обладает хорошими диэлектрическими свойствами, эластичностью, физической прочностью и устойчивостью к высоким температурам. Установить стяжку можно вручную или с помощью специального монтажного инструмента REXANT (арт.12-4521 или 12-4541). Упаковка комплектуется черными стяжками размером 200x4,8мм.
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