Головка ударная 6-гранная 24 мм; 1/2"DR Airline AT-IS12-34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Комплектация
головка торцевая, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708249
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
наконечник внутренний (торцевой) шестигранник
Комплектация
головка торцевая, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
80x35x40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х4
Вес, г.
290
Описание товара Головка ударная 6-гранная 24 мм; 1/2"DR Airline AT-IS12-34
Головка ударная 6-гранная 24 мм; 1/2"DR Airline AT-IS12-34
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Бренд
Тип товара
Оснастка
Назначение
для шуруповертов и гайковертов
Дополнительно
наконечник внутренний (торцевой) шестигранник
Комплектация
головка торцевая, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
80x35x40
Страна производитель
Китай
Головка ударная 6-гранная 24 мм; 1/2"DR Airline AT-IS12-34
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Головка ударная 6-гранная 24 мм; 1/2"DR Airline AT-IS12-34 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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