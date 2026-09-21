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Головка ударная 6-гранная 17 мм; 1/2"DR Gigant G-12-17Li купить с доставкой в Москве
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Головка ударная 6-гранная 17 мм; 1/2"DR Gigant G-12-17Li

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Головка ударная 6-гранная 17 мм; 1/2&quot;DR Gigant G-12-17Li - фото 1
Головка ударная 6-гранная 17 мм; 1/2&quot;DR Gigant G-12-17Li - фото 2
Головка ударная 6-гранная 17 мм; 1/2&quot;DR Gigant G-12-17Li - фото 3
Головка ударная 6-гранная 17 мм; 1/2&quot;DR Gigant G-12-17Li - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Торцевая головка
  • Головка ударная 6-гранная 17 мм; 1/2&quot;DR Gigant G-12-17Li - фото 1
  • Головка ударная 6-гранная 17 мм; 1/2&quot;DR Gigant G-12-17Li - фото 2
  • Головка ударная 6-гранная 17 мм; 1/2&quot;DR Gigant G-12-17Li - фото 3
  • Головка ударная 6-гранная 17 мм; 1/2&quot;DR Gigant G-12-17Li - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708247
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Торцевая головка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х3х3
Вес, г.
200

Описание товара Головка ударная 6-гранная 17 мм; 1/2"DR Gigant G-12-17Li

Головка ударная 6-ти гранная удлиненная 17 мм, 1/2DR Gigant G-12-17Li – это надежный инструмент, предназначенный для работы в условиях высокой нагрузки и обеспечивает максимальную эффективность в ремонте и техническом обслуживании. Применяется в автосервисах, а также для выполнения различных хозяйственных работ.



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Отзывы о товаре Головка ударная 6-гранная 17 мм; 1/2"DR Gigant G-12-17Li




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Торцевая головка
Страна производитель
Китай
Описание
Головка ударная 6-ти гранная удлиненная 17 мм, 1/2DR Gigant G-12-17Li – это надежный инструмент, предназначенный для работы в условиях высокой нагрузки и обеспечивает максимальную эффективность в ремонте и техническом обслуживании. Применяется в автосервисах, а также для выполнения различных хозяйственных работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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