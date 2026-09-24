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Уцененный товар Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 708242
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Уцененный товар Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние, 708242

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Уценка
Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Освещение
Причина уценки
витринный образец (нет коробки, на каркасе небольшая трещина)
  • Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние - фото 1
  • Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние - фото 2
  • Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние - фото 3
  • Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
260 руб.  860 руб. 
Начислим 5 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708242
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние
260 руб. -70%
860 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IEK
Тип товара
Освещение
Причина уценки
витринный образец (нет коробки, на каркасе небольшая трещина)
Габаритные размеры (ШхВхГ)
125x255x255 мм
Диапазон рабочей температуры
от - 40 до + 85°C
Длина ( мм )
80
Исполнение
Пылевлагозащищенное (IP54)
Класс защиты
IP54
Количество ламп
1
Материал плафона / рассеивателя
Стекло опаловое
С датчиком движения
Нет
Тип крепления
винтовое крепление
Тип светильника
настенно потолочные
Форма корпуса
круг
Цвет корпуса
Белый, Опал
Цвет плафона
опал/белый
Цоколь (патрон) лампы
E27
Ширина, мм
192
Влагозащита
Да
Напряжение питания, В
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х13
Вес, кг.
1.4

Описание товара Уцененный товар Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние
Характеристики:

  • Мощность светильника:100 Вт
  • Тип лампы: энергосберегающая (КЛЛ)
  • Цоколь:E27
  • Защита от пыли и влаги:IP54
  • Основной цвет: белый
  • Цвет плафона/арматуры: опал/белый
Комплектность: светильник, документация
Причина уценки: витринный образец (нет коробки, на каркасе небольшая трещина)

Отзывы о товаре Уцененный товар Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
IEK
Тип товара
Освещение
Причина уценки
витринный образец (нет коробки, на каркасе небольшая трещина)
Габаритные размеры (ШхВхГ)
125x255x255 мм
Диапазон рабочей температуры
от - 40 до + 85°C
Длина ( мм )
80
Исполнение
Пылевлагозащищенное (IP54)
Класс защиты
IP54
Количество ламп
1
Материал плафона / рассеивателя
Стекло опаловое
С датчиком движения
Нет
Тип крепления
винтовое крепление
Тип светильника
настенно потолочные
Развернуть
Форма корпуса
круг
Цвет корпуса
Белый, Опал
Цвет плафона
опал/белый
Цоколь (патрон) лампы
E27
Ширина, мм
192
Влагозащита
Да
Напряжение питания, В
230
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние
Характеристики:
  • Мощность светильника:100 Вт
  • Тип лампы: энергосберегающая (КЛЛ)
  • Цоколь:E27
  • Защита от пыли и влаги:IP54
  • Основной цвет: белый
  • Цвет плафона/арматуры: опал/белый
Комплектность: светильник, документация
Причина уценки: витринный образец (нет коробки, на каркасе небольшая трещина)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой ИЭК LNPP0-1102-1-100-K01 хорошее состояние - стоимость товара 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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