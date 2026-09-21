Сергей Галанин - Любовь Алкоголь И Весна Ч.1 Дуэты (4620107930688) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Сергей Галанин - Любовь Алкоголь И Весна Ч.1 Дуэты (4620107930688) виниловая пластинка
"Любовь, Весна И Алкоголь. Часть 1. Дуэты" - студийный альбом Сергея Галанина с друзьями-музыкантами, выпущенный в 2021 году. Вместе с Сергеем поют: Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Сергей Чиграков (Чиж&Co), Евгений Маргулис, Сергей Мазаев (Моральный кодекс), Василий Мищенко, Иван Кокорин, Юта, Анатолий Алёшин (Веселые Ребята, Аракс), Ая (Город 312), Марина Шалагаева и молодой оперный певец Юра Копырин. Издание на чёрном виниле. СерьГа - российская рок-группа, образованная в 1994 году Сергеем Галаниным. До СерьГи Галанин успел поиграть в ВИА Редкая птица и группе Гулливер, а также вместе с Гариком Сукачёвым создал группу Бригада С. В 1994 году Сергей Галанин записал сольный альбом "Собачий вальс", в который вошли такие известные песни как "А что нам надо" и "Спокойной ночи". Музыканты, помогавшие в записи альбома, вскоре объединились в составе новой группы СерьГа.
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Теги товара: Русский рок
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Отзывы о товаре Сергей Галанин - Любовь Алкоголь И Весна Ч.1 Дуэты (4620107930688) виниловая пластинка