Sweatshirt Earl - Feet Of Clay (Blue) (0093624840138) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sweatshirt Earl
Альбом (сингл)
Feet Of Clay
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708230
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624840138]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sweatshirt Earl
Альбом (сингл)
Feet Of Clay
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
A1 74, A2 East, A3 Mtomb, A4 OD, A5 El Toro Combo Meal, B1 Tisk Tisk / Cookies, B2 4N, B3 Ghost, B4 Whole World
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sweatshirt Earl - Feet Of Clay (Blue) (0093624840138) виниловая пластинка
Sweatshirt Earl - Feet Of Clay (Blue) (0093624840138) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Underdog (Red Vinyl) (4610297809277R)...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) вин...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Родны Край (Red Vinyl) (4610297809284...
-
В наличииЦена 3 780 руб.945 руб. в СплитHank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитJeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитDeep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитDeftones - Koi No Yokan (0093624945901) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитEagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитFoo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) вин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитJethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитElvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитBoz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624840138]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sweatshirt Earl
Альбом (сингл)
Feet Of Clay
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
A1 74, A2 East, A3 Mtomb, A4 OD, A5 El Toro Combo Meal, B1 Tisk Tisk / Cookies, B2 4N, B3 Ghost, B4 Whole World
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Sweatshirt Earl - Feet Of Clay (Blue) (0093624840138) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sweatshirt Earl - Feet Of Clay (Blue) (0093624840138) виниловая пластинка - стоимость товара 3890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Sweatshirt Earl - Feet Of Clay (Blue) (0093624840138) виниловая пластинка