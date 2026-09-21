Kaleo - Mixed Emotions (Blue & White Marbled) (0075678608728) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
Mixed Emotions
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб.
В наличии
Код товара: 708222
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678608728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
Mixed Emotions
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
A1. Bloodline A2. USA Today A3. Rock N Roller A4. Run No More A5. Back Door B1. Lonely Cowboy B2. The Good Die Young B3. Legacy B4. Memoirs B5. Sof?u Unga ?stin M?n
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kaleo - Mixed Emotions (Blue & White Marbled) (0075678608728) виниловая пластинка
Kaleo - Mixed Emotions (Blue & White Marbled) (0075678608728) виниловая пластинка
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678608728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
Mixed Emotions
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
A1. Bloodline A2. USA Today A3. Rock N Roller A4. Run No More A5. Back Door B1. Lonely Cowboy B2. The Good Die Young B3. Legacy B4. Memoirs B5. Sof?u Unga ?stin M?n
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Kaleo - Mixed Emotions (Blue & White Marbled) (0075678608728) виниловая пластинка
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Kaleo - Mixed Emotions (Blue & White Marbled) (0075678608728) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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