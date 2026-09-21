Whitesnake - Live In The Still Of The Night (0603497818501) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Live In The Still Of The Night
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708221
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497818501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Live In The Still Of The Night
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
A1. Burn / Stormbringer, A2. Give Me All Your Love Tonight, A3. Is This Love, B1. Love Ain't No Stranger, B2. Fool For Your Loving, B3. Ain't No Love In The Heart Of The City, LP2: C1. Judgement Day, C2. Here I Go Again, D1. Take Me With You, D2. Still Of The Night
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Whitesnake - Live In The Still Of The Night (0603497818501) виниловая пластинка
Whitesnake - Live In The Still Of The Night (0603497818501) виниловая пластинка
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497818501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Live In The Still Of The Night
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
A1. Burn / Stormbringer, A2. Give Me All Your Love Tonight, A3. Is This Love, B1. Love Ain't No Stranger, B2. Fool For Your Loving, B3. Ain't No Love In The Heart Of The City, LP2: C1. Judgement Day, C2. Here I Go Again, D1. Take Me With You, D2. Still Of The Night
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Whitesnake - Live In The Still Of The Night (0603497818501) виниловая пластинка
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Whitesnake - Live In The Still Of The Night (0603497818501) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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