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Frank Sinatra - Great American Songbook: The Standards Bob Sang (Transparent) (8719039006731) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Sinatra - Great American Songbook: The Standards Bob Sang (Transparent) (8719039006731) виниловая пластинка

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Frank Sinatra - Great American Songbook: The Standards Bob Sang (Transparent) (8719039006731) виниловая пластинка - фото 1
Frank Sinatra - Great American Songbook: The Standards Bob Sang (Transparent) (8719039006731) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Great American Songbook: The Standards Bob Sang
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - Great American Songbook: The Standards Bob Sang (Transparent) (8719039006731) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - Great American Songbook: The Standards Bob Sang (Transparent) (8719039006731) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708211
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Frank Sinatra - Great American Songbook: The Standards Bob Sang (Transparent) (8719039006731) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039006731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Great American Songbook: The Standards Bob Sang
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Guess I'll Have To Change My Plan, I Could Have Told You, Time Goes By, Imagination, How Deep Is The Ocean, Here's That Rainy Day, Where Is The One, Day In - Day Out, I Couldn't Sleep A Wink Last Night, Sentimental Journey, Somewhere Along The Way, These Foolish Things (Remind Me Of You), Stardust, Heart, Polka Dots And Moonbeams, All The Way, Nevertheless, On A Little Street In Singapore, Melancholy Mood, That Old Black Magic, Come Rain Or Come Shine, I'm A Fool To Want You, The Night We Call
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - Great American Songbook: The Standards Bob Sang (Transparent) (8719039006731) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Guess I'll Have To Change My Plan, I Could Have Told You, Time Goes By, Imagination, How Deep Is The Ocean, Here's That Rainy Day, Where Is The One, Day In - Day Out, I Couldn't Sleep A Wink Last Night, Sentimental Journey, Somewhere Along The Way, These Foolish Things (Remind Me Of You), Stardust, Heart, Polka Dots And Moonbeams, All The Way, Nevertheless, On A Little Street In Singapore, Melancholy Mood, That Old Black Magic, Come Rain Or Come Shine, I'm A Fool To Want You, The Night We Called It A Day, Autumn Leaves, Why Try To Change Me Now, Full Moon And Empty Arms, Where Are You, What'll I Do, That Lucky Old Sun



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Frank Sinatra - Great American Songbook: The Standards Bob Sang (Transparent) (8719039006731) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039006731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Great American Songbook: The Standards Bob Sang
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Guess I'll Have To Change My Plan, I Could Have Told You, Time Goes By, Imagination, How Deep Is The Ocean, Here's That Rainy Day, Where Is The One, Day In - Day Out, I Couldn't Sleep A Wink Last Night, Sentimental Journey, Somewhere Along The Way, These Foolish Things (Remind Me Of You), Stardust, Heart, Polka Dots And Moonbeams, All The Way, Nevertheless, On A Little Street In Singapore, Melancholy Mood, That Old Black Magic, Come Rain Or Come Shine, I'm A Fool To Want You, The Night We Call
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Guess I'll Have To Change My Plan, I Could Have Told You, Time Goes By, Imagination, How Deep Is The Ocean, Here's That Rainy Day, Where Is The One, Day In - Day Out, I Couldn't Sleep A Wink Last Night, Sentimental Journey, Somewhere Along The Way, These Foolish Things (Remind Me Of You), Stardust, Heart, Polka Dots And Moonbeams, All The Way, Nevertheless, On A Little Street In Singapore, Melancholy Mood, That Old Black Magic, Come Rain Or Come Shine, I'm A Fool To Want You, The Night We Called It A Day, Autumn Leaves, Why Try To Change Me Now, Full Moon And Empty Arms, Where Are You, What'll I Do, That Lucky Old Sun


Теги товара: Limited Edition
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Frank Sinatra - Great American Songbook: The Standards Bob Sang (Transparent) (8719039006731) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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