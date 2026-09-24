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Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка

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Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка - фото 1
Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка - фото 2
Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка - фото 3
Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Rush 50
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка - фото 1
  • Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка - фото 2
  • Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка - фото 3
  • Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 750 руб. 
Начислим 1012 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708186
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка
35 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465262773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Rush 50
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
1. LP 1 Not Fade Away, 2. You Cant Fight It, 3. Working Man (Vault Edition), 4. Need Some Love (Live At Laura Secord Secondary School, St. Catharines, Ontario, Canada - 4/1/1974), 5. Before And After (Live At Laura Secord Secondary School, St. Catharines, Ontario, Canada - 4/1/1974), 6. Bad Boy (Live At Agora Ballroom, Cleveland, Ohio - 8/26/1974), 7. Garden Road (Live At Agora Ballroom, Cleveland, Ohio - 8/26/1974), 8. Anthem (Live At Electric Lady Studios, New York, New York - 12/5/1974), 9. F
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка

Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465262773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Rush 50
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
1. LP 1 Not Fade Away, 2. You Cant Fight It, 3. Working Man (Vault Edition), 4. Need Some Love (Live At Laura Secord Secondary School, St. Catharines, Ontario, Canada - 4/1/1974), 5. Before And After (Live At Laura Secord Secondary School, St. Catharines, Ontario, Canada - 4/1/1974), 6. Bad Boy (Live At Agora Ballroom, Cleveland, Ohio - 8/26/1974), 7. Garden Road (Live At Agora Ballroom, Cleveland, Ohio - 8/26/1974), 8. Anthem (Live At Electric Lady Studios, New York, New York - 12/5/1974), 9. F
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Канада
Описание
Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка - стоимость товара 35750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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