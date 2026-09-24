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Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка

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Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка - фото 1
Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка - фото 2
Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка - фото 3
Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка - фото 4
Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка - фото 5
Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Doma Molchat
Альбом (сингл)
S Krysh Nashikh Domov
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка - фото 1
  • Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка - фото 2
  • Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка - фото 3
  • Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка - фото 4
  • Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка - фото 5
  • Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708152
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563125632]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Doma Molchat
Альбом (сингл)
S Krysh Nashikh Domov
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Дома Молчат = Doma Molchat, Крыши = Kryshi, Люди Надоели = Ludi Nadoeli, Машина Работает = Mashina Rabotaet, Необычный Человек = Neobychniy Chelovek, Прятки = Pryatki, Технология = Technologia, Тишина = Tishina, Я Не Коммунист = Ya Ne Kommunist
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка

"С Крыш Наших Домов" ("S Krysh Nashikh Domov") - дебютный студийный альбом белорусской постпанк-группы "Молчат Дома", впервые выпущенный 24 апреля 2017 года.

Отзывы о товаре Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563125632]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Doma Molchat
Альбом (сингл)
S Krysh Nashikh Domov
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Дома Молчат = Doma Molchat, Крыши = Kryshi, Люди Надоели = Ludi Nadoeli, Машина Работает = Mashina Rabotaet, Необычный Человек = Neobychniy Chelovek, Прятки = Pryatki, Технология = Technologia, Тишина = Tishina, Я Не Коммунист = Ya Ne Kommunist
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"С Крыш Наших Домов" ("S Krysh Nashikh Domov") - дебютный студийный альбом белорусской постпанк-группы "Молчат Дома", впервые выпущенный 24 апреля 2017 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Doma Molchat - S Krysh Nashikh Domov (0843563125632) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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