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Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка

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Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка - фото 1
Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка - фото 2
Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка - фото 3
Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка - фото 4
Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка - фото 5
Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка - фото 6
Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка - фото 7
Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
Weve Come For You All
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка - фото 1
  • Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка - фото 2
  • Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка - фото 3
  • Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка - фото 4
  • Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка - фото 5
  • Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка - фото 6
  • Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка - фото 7
  • Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708147
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361282028]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
Weve Come For You All
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
A1 Contact, A2 What Doesnt Die, A3 Superhero, A4 Refuse To Be Denied, B1 Safe Home, B2 Any Place But Here, B3 Nobody Knows Anything, C1 Strap It On, C2 Black Dahlia, C3 Cadillac Rock Box, C4 Taking The Music Back, C5 Crash, C6 Think About An End, D1 W.C.F.Y.A. (Weve Come For You All), Bonus, D2 Safe Home [Acoustic], D3 Were A Happy Family
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка

Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361282028]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anthrax
Альбом (сингл)
Weve Come For You All
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
A1 Contact, A2 What Doesnt Die, A3 Superhero, A4 Refuse To Be Denied, B1 Safe Home, B2 Any Place But Here, B3 Nobody Knows Anything, C1 Strap It On, C2 Black Dahlia, C3 Cadillac Rock Box, C4 Taking The Music Back, C5 Crash, C6 Think About An End, D1 W.C.F.Y.A. (Weve Come For You All), Bonus, D2 Safe Home [Acoustic], D3 Were A Happy Family
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anthrax - Weve Come For You All (Silver) (0727361282028) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4310 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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