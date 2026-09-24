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Tan Dun - Crouching Tiger Hidden Dragon (Silver) (8719262038431) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tan Dun - Crouching Tiger Hidden Dragon (Silver) (8719262038431) виниловая пластинка

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Tan Dun - Crouching Tiger Hidden Dragon (Silver) (8719262038431) виниловая пластинка - фото 1
Tan Dun - Crouching Tiger Hidden Dragon (Silver) (8719262038431) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tan Dun
Альбом (сингл)
Crouching Tiger Hidden Dragon
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tan Dun - Crouching Tiger Hidden Dragon (Silver) (8719262038431) виниловая пластинка - фото 1
  • Tan Dun - Crouching Tiger Hidden Dragon (Silver) (8719262038431) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708143
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tan Dun - Crouching Tiger Hidden Dragon (Silver) (8719262038431) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tan Dun
Альбом (сингл)
Crouching Tiger Hidden Dragon
Трек-лист
1. Side A A Love Before Time (Mandarin), 2. Crouching Tiger, Hidden Dragon, 3. The Eternal Vow. 4. A Wedding Interrupted, 5. Night Fight, 6. Silk Road, 7. To The South, 8. Through The Bamboo Forest, 9. Side B The Encounter, 10. Desert Capriccio, 11. In The Old Temple, 12. Yearning Of The Sword, 13. Sorrow, 14. Farewell, 15. A Love Before Time (English)
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tan Dun - Crouching Tiger Hidden Dragon (Silver) (8719262038431) виниловая пластинка

Tan Dun - Crouching Tiger Hidden Dragon (Silver) (8719262038431) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Tan Dun - Crouching Tiger Hidden Dragon (Silver) (8719262038431) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tan Dun
Альбом (сингл)
Crouching Tiger Hidden Dragon
Трек-лист
1. Side A A Love Before Time (Mandarin), 2. Crouching Tiger, Hidden Dragon, 3. The Eternal Vow. 4. A Wedding Interrupted, 5. Night Fight, 6. Silk Road, 7. To The South, 8. Through The Bamboo Forest, 9. Side B The Encounter, 10. Desert Capriccio, 11. In The Old Temple, 12. Yearning Of The Sword, 13. Sorrow, 14. Farewell, 15. A Love Before Time (English)
Ремастированное издание
нет
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Tan Dun - Crouching Tiger Hidden Dragon (Silver) (8719262038431) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tan Dun - Crouching Tiger Hidden Dragon (Silver) (8719262038431) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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