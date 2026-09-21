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Various Artists - Vintage Reggae Cafe Vol. 1 (Green) (8430717000659) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Vintage Reggae Cafe Vol. 1 (Green) (8430717000659) виниловая пластинка

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Various Artists - Vintage Reggae Cafe Vol. 1 (Green) (8430717000659) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Vintage Reggae Cafe Vol. 1 (Green) (8430717000659) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Vintage Reggae Cafe Vol. 1 (Green) (8430717000659) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Vintage Reggae Cafe Vol. 1
Жанр
Регги
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Vintage Reggae Cafe Vol. 1 (Green) (8430717000659) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Vintage Reggae Cafe Vol. 1 (Green) (8430717000659) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Vintage Reggae Cafe Vol. 1 (Green) (8430717000659) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708138
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Характеристики

Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Vintage Reggae Cafe Vol. 1
Жанр
Регги
Трек-лист
Side A: 1. Blue Jeans - Natty Bong 2. Human - Sublime Reggae Kings 3. Back To Black - The Reggister’s 4. Pumped Up Kicks - Dual Sessions 5. Safe And Sound - Vintage Reggae Soundsystem Side B: 1. Somebody That I Used To Know - Freedom Dub 2. Paradise - Rolla & Urban Love 3. Ho Hey - Sublime Reggae Kings 4. Royals - Natty Bong 5. Locked Out Of Heaven - General Soundbwo
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Vintage Reggae Cafe Vol. 1 (Green) (8430717000659) виниловая пластинка

Various Artists - Vintage Reggae Cafe Vol. 1 (Green) (8430717000659) виниловая пластинка



Теги товара: Регги

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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Vintage Reggae Cafe Vol. 1
Жанр
Регги
Трек-лист
Side A: 1. Blue Jeans - Natty Bong 2. Human - Sublime Reggae Kings 3. Back To Black - The Reggister’s 4. Pumped Up Kicks - Dual Sessions 5. Safe And Sound - Vintage Reggae Soundsystem Side B: 1. Somebody That I Used To Know - Freedom Dub 2. Paradise - Rolla & Urban Love 3. Ho Hey - Sublime Reggae Kings 4. Royals - Natty Bong 5. Locked Out Of Heaven - General Soundbwo
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Various Artists - Vintage Reggae Cafe Vol. 1 (Green) (8430717000659) виниловая пластинка


Теги товара: Регги
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