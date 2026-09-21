Many Faces Of - B.B. King (Grey) (8430717000321) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
B.B. King
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708137
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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000321]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
B.B. King
Трек-лист
1. Sinners Prayer 2. The Thrill Is Gone 3. Theres Something on Your Mind 4. In the Midnight Hour 5. Summer in the City 6. Aint Nobody Business 7. So Excited 8. Guess Who? 9. Ive Got a Mind to Give Up Living 10. Please Love Me 11. How Blue Can You Get? 12. Recession Blues 13. Everyday I Have the Blues 14. All Over Again 15. B.B.s Boogie 16. A New Way of Driving 17. Im a King Bee 18. Smokestack Lightnin 19. Mother Earth 20. Bad Luck Blues 21. I Cant Be Satisfied 22. The Sky Is Crying
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Many Faces Of - B.B. King (Grey) (8430717000321) виниловая пластинка
Many Faces Of - B.B. King (Grey) (8430717000321) виниловая пластинка
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Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000321]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
B.B. King
Трек-лист
1. Sinners Prayer 2. The Thrill Is Gone 3. Theres Something on Your Mind 4. In the Midnight Hour 5. Summer in the City 6. Aint Nobody Business 7. So Excited 8. Guess Who? 9. Ive Got a Mind to Give Up Living 10. Please Love Me 11. How Blue Can You Get? 12. Recession Blues 13. Everyday I Have the Blues 14. All Over Again 15. B.B.s Boogie 16. A New Way of Driving 17. Im a King Bee 18. Smokestack Lightnin 19. Mother Earth 20. Bad Luck Blues 21. I Cant Be Satisfied 22. The Sky Is Crying
Ремастированное издание
нет
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Many Faces Of - B.B. King (Grey) (8430717000321) виниловая пластинка
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Many Faces Of - B.B. King (Grey) (8430717000321) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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