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Оригинальный товар Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания. 3 690 руб. Последняя актуальная цена Товар временно отсутствует в продаже Код товара: 708137 Сообщить о поступлении товара Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу! Отправить Безопасный возврат 14 дней

Характеристики Бренд Music Brokers Тип товара Виниловая пластинка Тип носителя виниловая пластинка Формат издания 2 LP Лэйбл Music Brokers Barcode [8430717000321] Тип издания 12 дюймов Дата релиза 2025 Исполнитель Many Faces Of Альбом (сингл) B.B. King Трек-лист 1. Sinners Prayer 2. The Thrill Is Gone 3. Theres Something on Your Mind 4. In the Midnight Hour 5. Summer in the City 6. Aint Nobody Business 7. So Excited 8. Guess Who? 9. Ive Got a Mind to Give Up Living 10. Please Love Me 11. How Blue Can You Get? 12. Recession Blues 13. Everyday I Have the Blues 14. All Over Again 15. B.B.s Boogie 16. A New Way of Driving 17. Im a King Bee 18. Smokestack Lightnin 19. Mother Earth 20. Bad Luck Blues 21. I Cant Be Satisfied 22. The Sky Is Crying Ремастированное издание нет Развернуть ТНВЭД 8523809900 Сохранность конверта Still Sealed (SS) Сохранность винила Still Sealed (SS) Упаковка издания Carton Sleeve Страна производитель Испания Описание



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Many Faces Of - B.B. King (Grey) (8430717000321) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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