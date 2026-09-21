Prince - The Many Faces Of Prince (Purple) (7798093712292) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Prince
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708134
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093712292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Prince
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
1. A1 94 East Feat. Prince– Just Another Sucker, 2. A2 94 East Feat. Prince– If You Feel Like Dancin, 3. A3 94 East Feat. Prince– You Can Be My Teacher, 4. A4 94 East Feat. Prince– If You See Me First, 5. B1 94 East Feat. Prince– Dance To The Music Of The World, 6. B2 94 East Feat. Prince– One Man Jam, 7. B3 94 East Feat. Prince– If We Dont, 8. B4 94 East Feat. Prince– Games, 9. C1 Sheila E*– The Glamorous Life, 10. C2 Heaven 17– Sign OThe Times, 11. C3 Dead Or Alive– Pop Life, 12. C4 Buddy Mile
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Prince - The Many Faces Of Prince (Purple) (7798093712292) виниловая пластинка
Prince - The Many Faces Of Prince (Purple) (7798093712292) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитWes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитJimmy Smith - Bashin' (8436569193792) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитOscar Peterson - Plays Cole Porter (8437016248263) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Birth Of The Cool (8437016248249) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBring Me The Horizon - That’S The Spirit (LP, CD) (0888751309012...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитMichael Buble - Crazy Love (0093624971948) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPeter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитJohnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитThe Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) винило...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитElectric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of ...
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093712292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Prince
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
1. A1 94 East Feat. Prince– Just Another Sucker, 2. A2 94 East Feat. Prince– If You Feel Like Dancin, 3. A3 94 East Feat. Prince– You Can Be My Teacher, 4. A4 94 East Feat. Prince– If You See Me First, 5. B1 94 East Feat. Prince– Dance To The Music Of The World, 6. B2 94 East Feat. Prince– One Man Jam, 7. B3 94 East Feat. Prince– If We Dont, 8. B4 94 East Feat. Prince– Games, 9. C1 Sheila E*– The Glamorous Life, 10. C2 Heaven 17– Sign OThe Times, 11. C3 Dead Or Alive– Pop Life, 12. C4 Buddy Mile
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Prince - The Many Faces Of Prince (Purple) (7798093712292) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Prince - The Many Faces Of Prince (Purple) (7798093712292) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Prince - The Many Faces Of Prince (Purple) (7798093712292) виниловая пластинка