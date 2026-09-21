Many Faces Of - Jimi Hendrix (Yellow & Blue) (7798093713046) виниловая пластинка

Трек-лист

LP 1 A1. Jimi Hendrix - Free Spirit A2. Jimi Hendrix - Wipe The Sweat A3. Jimi Hendrix - Psycho A4. Jimi Hendrix - Voice In The Wind B1. Jimi Hendrix - Voices B2. Jimi Hendrix - Hot Trigger B3. Jimi Hendrix - Go-Go Jam B4. Jimi Hendrix - Shes A Fox LP 2 C1. Bruce Cameron Feat. Billy Cox, Buddy Miles - Midnight Daydream C2. Curtis Knight Feat. Jimi Hendrix - How Would You Feel C3. Cork Feat. Jimi Hendrix - Genuine C4. Little Richard Feat. Jimi Hendrix - I Dont Know What Youve Got But Its Got Me C