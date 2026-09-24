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Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка

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Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка - фото 1
Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка - фото 2
Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка - фото 3
Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка - фото 4
Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка - фото 5
Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Rod Stewart
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка - фото 1
  • Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка - фото 2
  • Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка - фото 3
  • Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка - фото 4
  • Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка - фото 5
  • Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708130
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093713213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Rod Stewart
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
SIDE A - Rod Stewart: The Early Sessions And Demos, 01. I Just Got Some - Rod Stewart. 02. Shake - Rod Stewart, 03. Ain?t That Loving You Baby - Rod Stewart, 04. Bright Lights, Big City - Rod Stewart, 05. Mopper?s Blues - Rod Stewart, 06. Keep Your Hands Off Her - Rod Stewart, SIDE B, 01. Don?t You Tell Nobody - Rod Stewart, 02. Just Like I Treat You - Rod Stewart, 03. Why Does It Go On - Rod Stewart, 04. The Day Will Come - Rod Stewart, 05. Little Miss Understood - Rod Stewart, 06. So Much To S
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка

Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093713213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
Rod Stewart
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
SIDE A - Rod Stewart: The Early Sessions And Demos, 01. I Just Got Some - Rod Stewart. 02. Shake - Rod Stewart, 03. Ain?t That Loving You Baby - Rod Stewart, 04. Bright Lights, Big City - Rod Stewart, 05. Mopper?s Blues - Rod Stewart, 06. Keep Your Hands Off Her - Rod Stewart, SIDE B, 01. Don?t You Tell Nobody - Rod Stewart, 02. Just Like I Treat You - Rod Stewart, 03. Why Does It Go On - Rod Stewart, 04. The Day Will Come - Rod Stewart, 05. Little Miss Understood - Rod Stewart, 06. So Much To S
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Описание
Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Many Faces Of - Rod Stewart (Crystal Amber) (7798093713213) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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