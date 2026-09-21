Many Faces Of - The Beach Boys (Blue / Yellow Transparent Marbled) (7798093712674) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
The Beach Boys
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708129
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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093712674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
The Beach Boys
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
LP1 The Many Faces Of The Beach Boys A1 The Beach Boys– Surfin Safari A2 Kenny & The Cadets Feat. Brian Wilson & Carl Wilson & Alan Jardine– Barbie A3 The Surfin Six– Little Deuce Coupe A4 The Beach Boys– Wipe Out A5 The Surfin Six– 409 A6 The Beach Boys– Luau A7 Bruce And Jerry Feat. Bruce Johnston– Take This Pearl B1 The Beach Boys– Surfin B2 The Beach Boys– Surfer Girl B3 Kenny & The Cadets Feat. Carl* & Brian Wilson & Alan Jardine– What Is A Young Girl Made Of B4 The Surfin Six– Karate B5 Th
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Many Faces Of - The Beach Boys (Blue / Yellow Transparent Marbled) (7798093712674) виниловая пластинка
Many Faces Of - The Beach Boys (Blue / Yellow Transparent Marbled) (7798093712674) виниловая пластинка
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093712674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
The Beach Boys
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
LP1 The Many Faces Of The Beach Boys A1 The Beach Boys– Surfin Safari A2 Kenny & The Cadets Feat. Brian Wilson & Carl Wilson & Alan Jardine– Barbie A3 The Surfin Six– Little Deuce Coupe A4 The Beach Boys– Wipe Out A5 The Surfin Six– 409 A6 The Beach Boys– Luau A7 Bruce And Jerry Feat. Bruce Johnston– Take This Pearl B1 The Beach Boys– Surfin B2 The Beach Boys– Surfer Girl B3 Kenny & The Cadets Feat. Carl* & Brian Wilson & Alan Jardine– What Is A Young Girl Made Of B4 The Surfin Six– Karate B5 Th
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Many Faces Of - The Beach Boys (Blue / Yellow Transparent Marbled) (7798093712674) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Many Faces Of - The Beach Boys (Blue / Yellow Transparent Marbled) (7798093712674) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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