Wolfgang Amadeus Mozart - The Golden Masterpieces - Wolfgang Amadeus Mozart (8430717000567) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wolfgang Amadeus Mozart
Альбом (сингл)
The Golden Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708126
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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wolfgang Amadeus Mozart
Альбом (сингл)
The Golden Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
1. EINE KLEINE NACHTMUSIK, K. 525 1. Allegro, 2. Romanza, 3. Minuetto, 4. Rond? Werner Stiefel & The Opole Philharmonic Orchestra 1. 2. 3. 4., 5. PIANO SONATA IN C MAJOR, K. 545: I. Allegro - Luke Faulkner, 6. PIANO SONATA NO. 11 IN A MAJOR, K. 331: III. Alla turca - Luke Faulkner, 7. LE NOZZE DI FIGARO: “Non pi? andrai, farfallone amoroso” (Instrumental) Silvano Frontalini & The National Moldavian Symphony Orchestra, 8. DON GIOVANNI: “Madamina, il catalogo ? questo” (Instrumental) Silvano Front
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wolfgang Amadeus Mozart - The Golden Masterpieces - Wolfgang Amadeus Mozart (8430717000567) виниловая пластинка
Wolfgang Amadeus Mozart - The Golden Masterpieces - Wolfgang Amadeus Mozart (8430717000567) виниловая пластинка
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Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000567]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wolfgang Amadeus Mozart
Альбом (сингл)
The Golden Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
1. EINE KLEINE NACHTMUSIK, K. 525 1. Allegro, 2. Romanza, 3. Minuetto, 4. Rond? Werner Stiefel & The Opole Philharmonic Orchestra 1. 2. 3. 4., 5. PIANO SONATA IN C MAJOR, K. 545: I. Allegro - Luke Faulkner, 6. PIANO SONATA NO. 11 IN A MAJOR, K. 331: III. Alla turca - Luke Faulkner, 7. LE NOZZE DI FIGARO: “Non pi? andrai, farfallone amoroso” (Instrumental) Silvano Frontalini & The National Moldavian Symphony Orchestra, 8. DON GIOVANNI: “Madamina, il catalogo ? questo” (Instrumental) Silvano Front
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Wolfgang Amadeus Mozart - The Golden Masterpieces - Wolfgang Amadeus Mozart (8430717000567) виниловая пластинка
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Wolfgang Amadeus Mozart - The Golden Masterpieces - Wolfgang Amadeus Mozart (8430717000567) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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