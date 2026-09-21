Various Artists - Krautrock & Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Krautrock & Progressive: The Secret Archives
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 708122
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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093712858]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Krautrock & Progressive: The Secret Archives
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
LP 1: Return To Sanity Shades Of Deep Purple A1. Affinity – I Am And So You Are A2. Andromeda – Return To Sanity A3. Fuchsia – Me And My Kite A4. Deep Feeling – Classical Gas B1. Consortium – 13th Hour B2. Art Bears – Moeris, Dancing B3. Beckett – Lifes Shadow LP 2: Steppingstone C1. John Gustafson – Poem About A Gnome C2. Carmen – Steppingstone C3. Ashkan – Going Home C4. Beggars Opera – Think C5. Fruupp – Song For A Thought D1. Kluster – Electric Music Und Texte
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Krautrock & Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка
Various Artists - Krautrock & Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[7798093712858]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Krautrock & Progressive: The Secret Archives
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
LP 1: Return To Sanity Shades Of Deep Purple A1. Affinity – I Am And So You Are A2. Andromeda – Return To Sanity A3. Fuchsia – Me And My Kite A4. Deep Feeling – Classical Gas B1. Consortium – 13th Hour B2. Art Bears – Moeris, Dancing B3. Beckett – Lifes Shadow LP 2: Steppingstone C1. John Gustafson – Poem About A Gnome C2. Carmen – Steppingstone C3. Ashkan – Going Home C4. Beggars Opera – Think C5. Fruupp – Song For A Thought D1. Kluster – Electric Music Und Texte
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Франция
Various Artists - Krautrock & Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Various Artists - Krautrock & Progressive: The Secret Archives (Gold Marble) (7798093712858) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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