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Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка

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Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка - фото 1
Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка - фото 2
Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка - фото 3
Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка - фото 4
Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка - фото 5
Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка - фото 6
Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка - фото 7
Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spiritbox
Альбом (сингл)
Tsunami Sea
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка - фото 1
  • Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка - фото 2
  • Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка - фото 3
  • Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка - фото 4
  • Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка - фото 5
  • Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка - фото 6
  • Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка - фото 7
  • Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708091
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964124682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spiritbox
Альбом (сингл)
Tsunami Sea
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Fata Morgana, Black Rainbow, Perfect Soul, Keep Sweet, Soft Spine, Tsunami Sea, A Haven With Two Faces, No Loss, No Love, Crystal Roses, Ride The Wave, Deep End
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка

Второй альбом Spiritbox, Tsunami Sea, основан на чрезвычайно успешном дебютном альбоме группы 2021 года «Eternal Blue», который возглавил чарты и доминировал в списках критиков на конец года, и EP 2023 года «Fear of Fear», который принес группе две последовательные номинации на премию Грэмми. Альбом, совместно спродюсированный Майком Стрингером и Дэном Браунштейном из Spiritbox, отличается фирменным звучанием группы, поднятым на новые высоты интенсивности и музыкальности, подчеркнутые в синглах «Soft Spine» и «Perfect Soul».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Spiritbox - Tsunami Sea (Black / Grey / White) (4099964124682) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964124682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Spiritbox
Альбом (сингл)
Tsunami Sea
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Fata Morgana, Black Rainbow, Perfect Soul, Keep Sweet, Soft Spine, Tsunami Sea, A Haven With Two Faces, No Loss, No Love, Crystal Roses, Ride The Wave, Deep End
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Второй альбом Spiritbox, Tsunami Sea, основан на чрезвычайно успешном дебютном альбоме группы 2021 года «Eternal Blue», который возглавил чарты и доминировал в списках критиков на конец года, и EP 2023 года «Fear of Fear», который принес группе две последовательные номинации на премию Грэмми. Альбом, совместно спродюсированный Майком Стрингером и Дэном Браунштейном из Spiritbox, отличается фирменным звучанием группы, поднятым на новые высоты интенсивности и музыкальности, подчеркнутые в синглах «Soft Spine» и «Perfect Soul».


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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