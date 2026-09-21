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Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка

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Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка - фото 1
Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка - фото 2
Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка - фото 3
Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка - фото 4
Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка - фото 5
Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка - фото 6
Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка - фото 7
Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
The Best Of Live!
Жанр
Soul
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка - фото 1
  • Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка - фото 2
  • Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка - фото 3
  • Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка - фото 4
  • Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка - фото 5
  • Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка - фото 6
  • Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка - фото 7
  • Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708084
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Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053021472]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
The Best Of Live!
Жанр
Soul
Трек-лист
I Heard It Through The Grapevine, Come Get To This, Lets Get It On, Whats going on, Inner City Blues, Joy, Medley [Aint Nothing Like The Real Thing / Your Precious Love / Love], Distant Lover, Sexual healing
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка

Альбом, который представляет собой сборник живых выступлений одного из самых влиятельных и талантливых исполнителей в истории соул-музыки. Marvin Gaye, известный своими глубокими текстами и уникальным голосом, оставил неизгладимый след в музыкальной индустрии.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Marvin Gaye - The Best Of Live! (5711053021472) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5711053021472]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Marvin Gaye
Альбом (сингл)
The Best Of Live!
Жанр
Soul
Трек-лист
I Heard It Through The Grapevine, Come Get To This, Lets Get It On, Whats going on, Inner City Blues, Joy, Medley [Aint Nothing Like The Real Thing / Your Precious Love / Love], Distant Lover, Sexual healing
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Описание
Альбом, который представляет собой сборник живых выступлений одного из самых влиятельных и талантливых исполнителей в истории соул-музыки. Marvin Gaye, известный своими глубокими текстами и уникальным голосом, оставил неизгладимый след в музыкальной индустрии.


Теги товара: Соул
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