Unforgettable - The Very Best Of Jazz (5711053020956) виниловая пластинка

Трек-лист

Come Fly With Me - Frank Sinatra, Nothin' 'till You Hear From Me -, Time On My Hands - Django Reinhard, Love Walked In - Chet Baker, My Man - Carmen Mcrae, Blue Rondo A La Turk - Dave Brubeck, How About Me? - Ella Fitzgerald, Wonderful - Peggy Lee, Sophisticated Lady -Dizzy Gillespie, Stardust - Nat King Cole, Easy Living - Sonny Stitt, The Savoy - Lionel Hamp, Unforgettable - Cleo Laine