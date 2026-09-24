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Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка

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Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 1
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 2
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 3
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 4
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 5
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 6
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 7
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 8
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 9
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 10
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 11
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 12
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 13
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 14
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 15
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 16
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Кипелов и Сергей Маврин
Альбом (сингл)
Смутное время
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 1
  • Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 2
  • Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 3
  • Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 4
  • Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 5
  • Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 6
  • Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 7
  • Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 8
  • Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 9
  • Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 10
  • Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 11
  • Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 12
  • Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 13
  • Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 14
  • Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 15
  • Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 16
  • Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708073
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Кипелов и Сергей Маврин
Альбом (сингл)
Смутное время
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Путь Наверх, Выпьем Ещё, Вот и Все Дела!, Я Свободен!, Смутное Время, Свет Дневной Иссяк., Castlevania, Ночь в Июле, Будем Жить, Мать Россия!, Кода
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка

Moroz Records представляет…. Альбом Смутное Время — это, своего рода, предтеча той самой группы «Кипелов», которую знает и любит сегодня весь металлический электорат. Фонограмма подверглась лёгкому щадящему ремастерингу на студии Андрея Субботина, где не так давно была проведена большая работа по подготовке всего наследия группы «Кипелов» к юбилейному переизданию. Как и положено, звукорежиссёры студии сделали отдельный мастеринг для компакт-диска и отдельный для издания на виниле, чтобы полностью раскрыть слушателю нюансы звучания легендарного альбома Маврина-Кипелова.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Кипелов и Сергей Маврин
Альбом (сингл)
Смутное время
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Путь Наверх, Выпьем Ещё, Вот и Все Дела!, Я Свободен!, Смутное Время, Свет Дневной Иссяк., Castlevania, Ночь в Июле, Будем Жить, Мать Россия!, Кода
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Moroz Records представляет…. Альбом Смутное Время — это, своего рода, предтеча той самой группы «Кипелов», которую знает и любит сегодня весь металлический электорат. Фонограмма подверглась лёгкому щадящему ремастерингу на студии Андрея Субботина, где не так давно была проведена большая работа по подготовке всего наследия группы «Кипелов» к юбилейному переизданию. Как и положено, звукорежиссёры студии сделали отдельный мастеринг для компакт-диска и отдельный для издания на виниле, чтобы полностью раскрыть слушателю нюансы звучания легендарного альбома Маврина-Кипелова.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - по цене 5490 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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