Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Кипелов и Сергей Маврин
Альбом (сингл)
Смутное время
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
В наличии
Код товара: 708073
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 490 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Кипелов и Сергей Маврин
Альбом (сингл)
Смутное время
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Путь Наверх, Выпьем Ещё, Вот и Все Дела!, Я Свободен!, Смутное Время, Свет Дневной Иссяк., Castlevania, Ночь в Июле, Будем Жить, Мать Россия!, Кода
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка
Moroz Records представляет…. Альбом Смутное Время — это, своего рода, предтеча той самой группы «Кипелов», которую знает и любит сегодня весь металлический электорат. Фонограмма подверглась лёгкому щадящему ремастерингу на студии Андрея Субботина, где не так давно была проведена большая работа по подготовке всего наследия группы «Кипелов» к юбилейному переизданию. Как и положено, звукорежиссёры студии сделали отдельный мастеринг для компакт-диска и отдельный для издания на виниле, чтобы полностью раскрыть слушателю нюансы звучания легендарного альбома Маврина-Кипелова.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитДиана Арбенина - Bloody Mary (4657819849885) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитФилипп Киркоров - Uno (4657819849243) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитНочные Снайперы - Рубеж (4657819849915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в Сплит0711297534238, Alan Parsons Project, The, Pyramid Work In Progre...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитColdplay - Moon Music (Clear) (5021732505224) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитElectric Light Orchestra Part Two - Moment Of Truth (coloured) (...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитUma2Rman - Куда Приводят Мечты (4657819846624) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитЗвуки Му - Грубый Закат В Москве (2Lp) (4660059682181B) винилова...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитМакаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (466005968...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитМайк И Аквариум - Майк И Аквариум 1980 (2Lp) (4660059682914B) ви...
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитUma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитBiffy Clyro - Puzzle (0825646178216) виниловая пластинка
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405624]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Валерий Кипелов и Сергей Маврин
Альбом (сингл)
Смутное время
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Путь Наверх, Выпьем Ещё, Вот и Все Дела!, Я Свободен!, Смутное Время, Свет Дневной Иссяк., Castlevania, Ночь в Июле, Будем Жить, Мать Россия!, Кода
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Moroz Records представляет…. Альбом Смутное Время — это, своего рода, предтеча той самой группы «Кипелов», которую знает и любит сегодня весь металлический электорат. Фонограмма подверглась лёгкому щадящему ремастерингу на студии Андрея Субботина, где не так давно была проведена большая работа по подготовке всего наследия группы «Кипелов» к юбилейному переизданию. Как и положено, звукорежиссёры студии сделали отдельный мастеринг для компакт-диска и отдельный для издания на виниле, чтобы полностью раскрыть слушателю нюансы звучания легендарного альбома Маврина-Кипелова.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка - по цене 5490 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Валерий Кипелов и Сергей Маврин - Смутное время (4640001405624) виниловая пластинка