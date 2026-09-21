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Наутилус Помпилиус - Легенды Русского Рока (Blue) (4640001405600) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Наутилус Помпилиус - Легенды Русского Рока (Blue) (4640001405600) виниловая пластинка

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Наутилус Помпилиус - Легенды Русского Рока (Blue) (4640001405600) виниловая пластинка - фото 1
Наутилус Помпилиус - Легенды Русского Рока (Blue) (4640001405600) виниловая пластинка - фото 2
Наутилус Помпилиус - Легенды Русского Рока (Blue) (4640001405600) виниловая пластинка - фото 3
Наутилус Помпилиус - Легенды Русского Рока (Blue) (4640001405600) виниловая пластинка - фото 4
Наутилус Помпилиус - Легенды Русского Рока (Blue) (4640001405600) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Легенды Русского Рока
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наутилус Помпилиус - Легенды Русского Рока (Blue) (4640001405600) виниловая пластинка - фото 1
  • Наутилус Помпилиус - Легенды Русского Рока (Blue) (4640001405600) виниловая пластинка - фото 2
  • Наутилус Помпилиус - Легенды Русского Рока (Blue) (4640001405600) виниловая пластинка - фото 3
  • Наутилус Помпилиус - Легенды Русского Рока (Blue) (4640001405600) виниловая пластинка - фото 4
  • Наутилус Помпилиус - Легенды Русского Рока (Blue) (4640001405600) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708056
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Легенды Русского Рока
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Эта музыка будет вечной, Летучий фрегат, Алчи-Алчи, Казанова, Взгляд с экрана, Скованные одной цепью, Князь тишины, Я хочу быть с тобой, Шар цвета хаки, Бриллиантовые дороги, Тихие игры, Прогулки по воде, На берегу безымянной реки, Тутанхамон, Титаник, Дыхание, Разлука
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наутилус Помпилиус - Легенды Русского Рока (Blue) (4640001405600) виниловая пластинка

Советская и российская рок-группа, одна из известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов. Основана в Свердловске в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Дебютный альбом «Переезд» был записан в 1983 году. Состав коллектива неоднократно менялся. Изменениям подвергался также и музыкальный стиль группы. Так, в начальном периоде «Наутилус» играл хард-рок, а во время популярности коллектива в середине 1980-х годов основным жанром являлась новая волна, также творчество группы пересекается со многими направлениями рок-музыки — альтернативный рок, постпанк, готик-рок, арт-рок, симфо-рок, глэм-рок, инди-рок, фолк-рок. К наиболее известным песням данной группы относятся такие композиции, как «Скованные одной цепью», «Титаник», «Взгляд с экрана», «Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и «Последнее письмо». 5 июня 1997 года после концерта в ГЦКЗ «Россия», получившего название «Последнее плавание», и прощального гастрольного тура по стране группа официально прекратила своё существование. Последними альбомами коллектива стали «Яблокитай» и «Атлантида».

Отзывы о товаре Наутилус Помпилиус - Легенды Русского Рока (Blue) (4640001405600) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Легенды Русского Рока
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Эта музыка будет вечной, Летучий фрегат, Алчи-Алчи, Казанова, Взгляд с экрана, Скованные одной цепью, Князь тишины, Я хочу быть с тобой, Шар цвета хаки, Бриллиантовые дороги, Тихие игры, Прогулки по воде, На берегу безымянной реки, Тутанхамон, Титаник, Дыхание, Разлука
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Описание
Советская и российская рок-группа, одна из известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов. Основана в Свердловске в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Дебютный альбом «Переезд» был записан в 1983 году. Состав коллектива неоднократно менялся. Изменениям подвергался также и музыкальный стиль группы. Так, в начальном периоде «Наутилус» играл хард-рок, а во время популярности коллектива в середине 1980-х годов основным жанром являлась новая волна, также творчество группы пересекается со многими направлениями рок-музыки — альтернативный рок, постпанк, готик-рок, арт-рок, симфо-рок, глэм-рок, инди-рок, фолк-рок. К наиболее известным песням данной группы относятся такие композиции, как «Скованные одной цепью», «Титаник», «Взгляд с экрана», «Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и «Последнее письмо». 5 июня 1997 года после концерта в ГЦКЗ «Россия», получившего название «Последнее плавание», и прощального гастрольного тура по стране группа официально прекратила своё существование. Последними альбомами коллектива стали «Яблокитай» и «Атлантида».
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Наутилус Помпилиус - Легенды Русского Рока (Blue) (4640001405600) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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