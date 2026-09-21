Top.Mail.Ru
Легенды Русского Рока - Черный Кофе (Blue) (4640001405273) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Легенды Русского Рока - Черный Кофе (Blue) (4640001405273) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Легенды Русского Рока - Черный Кофе (Blue) (4640001405273) виниловая пластинка - фото 1
Легенды Русского Рока - Черный Кофе (Blue) (4640001405273) виниловая пластинка - фото 2
Легенды Русского Рока - Черный Кофе (Blue) (4640001405273) виниловая пластинка - фото 3
Легенды Русского Рока - Черный Кофе (Blue) (4640001405273) виниловая пластинка - фото 4
Легенды Русского Рока - Черный Кофе (Blue) (4640001405273) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Черный Кофе
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Легенды Русского Рока - Черный Кофе (Blue) (4640001405273) виниловая пластинка - фото 1
  • Легенды Русского Рока - Черный Кофе (Blue) (4640001405273) виниловая пластинка - фото 2
  • Легенды Русского Рока - Черный Кофе (Blue) (4640001405273) виниловая пластинка - фото 3
  • Легенды Русского Рока - Черный Кофе (Blue) (4640001405273) виниловая пластинка - фото 4
  • Легенды Русского Рока - Черный Кофе (Blue) (4640001405273) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708051
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Легенды Русского Рока - Черный Кофе (Blue) (4640001405273) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405273]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Черный Кофе
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Звездный водоём, Владимирская Русь, Это – рок!, Листья, Пылает за окном звезда, Черный Кофе, Брожу по городу один, Вольному воля, И только мы, Из придорожной тени, Радуга, Где-то в слезах, Церквушки, Леди осень, Жди и надейся, Белый ветер, Волкодав, Отчаяние, Листопад, Генерал, Электрокода
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Легенды Русского Рока - Черный Кофе (Blue) (4640001405273) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Чёрный Кофе - Легенды Русского Рока - компиляция песен группы «Чёрный Кофе» в рамках проекта «Легенды русского рока».

Отзывы о товаре Легенды Русского Рока - Черный Кофе (Blue) (4640001405273) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405273]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Черный Кофе
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Звездный водоём, Владимирская Русь, Это – рок!, Листья, Пылает за окном звезда, Черный Кофе, Брожу по городу один, Вольному воля, И только мы, Из придорожной тени, Радуга, Где-то в слезах, Церквушки, Леди осень, Жди и надейся, Белый ветер, Волкодав, Отчаяние, Листопад, Генерал, Электрокода
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Описание
Виниловая пластинка Чёрный Кофе - Легенды Русского Рока - компиляция песен группы «Чёрный Кофе» в рамках проекта «Легенды русского рока».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Легенды Русского Рока - Черный Кофе (Blue) (4640001405273) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...