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Tractor Bowling - Черта (Colored) (4640001406355) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tractor Bowling - Черта (Colored) (4640001406355) виниловая пластинка

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Tractor Bowling - Черта (Colored) (4640001406355) виниловая пластинка - фото 1
Tractor Bowling - Черта (Colored) (4640001406355) виниловая пластинка - фото 2
Tractor Bowling - Черта (Colored) (4640001406355) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tractor Bowling
Альбом (сингл)
Черта
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tractor Bowling - Черта (Colored) (4640001406355) виниловая пластинка - фото 1
  • Tractor Bowling - Черта (Colored) (4640001406355) виниловая пластинка - фото 2
  • Tractor Bowling - Черта (Colored) (4640001406355) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708044
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tractor Bowling - Черта (Colored) (4640001406355) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406355]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tractor Bowling
Альбом (сингл)
Черта
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Завтра, Снег, Холодней, О Тебе, Черта, Метро, Умирать, Устала, Она, Я Здесь
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tractor Bowling - Черта (Colored) (4640001406355) виниловая пластинка

Moroz Records представляет…. К 20-летию оригинального релиза – впервые на виниле – первый альбом Tracktor Bowling, записанный с Лу в качестве вокалистки. Ограниченный тираж, цветной винил, Gatefold, дополненный иллюстрированной вкладкой-буклетом с текстами песен. оригинальный звуковой микс прошёл специальный виниловый ремастеринг. Окунитесь вновь в атмосферу нулевых и вспомните, как всё начиналось…

Отзывы о товаре Tractor Bowling - Черта (Colored) (4640001406355) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406355]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tractor Bowling
Альбом (сингл)
Черта
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Завтра, Снег, Холодней, О Тебе, Черта, Метро, Умирать, Устала, Она, Я Здесь
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Moroz Records представляет…. К 20-летию оригинального релиза – впервые на виниле – первый альбом Tracktor Bowling, записанный с Лу в качестве вокалистки. Ограниченный тираж, цветной винил, Gatefold, дополненный иллюстрированной вкладкой-буклетом с текстами песен. оригинальный звуковой микс прошёл специальный виниловый ремастеринг. Окунитесь вновь в атмосферу нулевых и вспомните, как всё начиналось…
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tractor Bowling - Черта (Colored) (4640001406355) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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