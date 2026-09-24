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D.M.J. - Этот мир - Мой! (Colored) (4603320377737) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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D.M.J. - Этот мир - Мой! (Colored) (4603320377737) виниловая пластинка

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D.M.J. - Этот мир - Мой! (Colored) (4603320377737) виниловая пластинка - фото 1
D.M.J. - Этот мир - Мой! (Colored) (4603320377737) виниловая пластинка - фото 2
D.M.J. - Этот мир - Мой! (Colored) (4603320377737) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
D.M.J.
Альбом (сингл)
Мой!
Жанр
Русский рэп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • D.M.J. - Этот мир - Мой! (Colored) (4603320377737) виниловая пластинка - фото 1
  • D.M.J. - Этот мир - Мой! (Colored) (4603320377737) виниловая пластинка - фото 2
  • D.M.J. - Этот мир - Мой! (Colored) (4603320377737) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708041
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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D.M.J. - Этот мир - Мой! (Colored) (4603320377737) виниловая пластинка
3 860 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
D.M.J.
Альбом (сингл)
Мой!
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Мертвая Зона, Эй, Девочка, Чужак, Люблю., Когда Я Один, Не Хочу Тебя Больше Знать, Этот Мир - Мой!, Последнее Слово, Я Сошел С Ума, Три Буквы - D.M.J.
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара D.M.J. - Этот мир - Мой! (Colored) (4603320377737) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Мертвая Зона, Эй, Девочка, Чужак, Люблю., Когда Я Один, Не Хочу Тебя Больше Знать, Этот Мир - Мой!, Последнее Слово, Я Сошел С Ума, Три Буквы - D.M.J.



Теги товара: Rap, Цветной винил

Отзывы о товаре D.M.J. - Этот мир - Мой! (Colored) (4603320377737) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377737]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
D.M.J.
Альбом (сингл)
Мой!
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Мертвая Зона, Эй, Девочка, Чужак, Люблю., Когда Я Один, Не Хочу Тебя Больше Знать, Этот Мир - Мой!, Последнее Слово, Я Сошел С Ума, Три Буквы - D.M.J.
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Мертвая Зона, Эй, Девочка, Чужак, Люблю., Когда Я Один, Не Хочу Тебя Больше Знать, Этот Мир - Мой!, Последнее Слово, Я Сошел С Ума, Три Буквы - D.M.J.


Теги товара: Rap, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


D.M.J. - Этот мир - Мой! (Colored) (4603320377737) виниловая пластинка - стоимость товара 3860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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