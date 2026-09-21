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Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray купить с доставкой в Москве
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Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray

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Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray - фото 1
Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray - фото 2
Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray - фото 3
Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray - фото 4
Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray - фото 5
Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray - фото 6
Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray - фото 7
Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
256 Гб
  • Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray - фото 1
  • Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray - фото 2
  • Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray - фото 3
  • Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray - фото 4
  • Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray - фото 5
  • Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray - фото 6
  • Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray - фото 7
  • Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708039
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
5301AMRY
Встроенная память
256 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х6
Вес, г.
5

Описание товара Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray

Планшет HONOR Pad V9 Wi-Fi (5301AMRY), серый, получил 11,5-дюймовый IPS-экран разрешением 2800x1840 пикселей и демонстрирует яркое, контрастное изображение с отличной цветопередачей и высокой детализацией. Устройство работает на операционной системе MagicOS 9.0, построенной на базе Android 15.

Отзывы о товаре Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
5301AMRY
Встроенная память
256 Гб
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет HONOR Pad V9 Wi-Fi (5301AMRY), серый, получил 11,5-дюймовый IPS-экран разрешением 2800x1840 пикселей и демонстрирует яркое, контрастное изображение с отличной цветопередачей и высокой детализацией. Устройство работает на операционной системе MagicOS 9.0, построенной на базе Android 15.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMRY) Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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