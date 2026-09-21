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Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Pad X9a (Honor)
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2508x1504
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708032
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зарядное устройство, документация, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2508x1504
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8300
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
600
Описание товара Планшет Honor Pad X9a 6/128Gb (5301AMVE) Gray
HONOR Pad X9a — это планшет с большим экраном, который обеспечивает высокую производительность и быструю работу системы. Устройство имеет яркий и чёткий дисплей 11.5'' с 2.5K разрешением 2508x1504 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения.
Планшет работает на операционной системе Android 15 c фирменной оболочкой MagicOS 9.0 которая предоставляет пользователю широкий спектр функций и возможностей. HONOR Pad X9a имеет основную камеру 8 Мп , которая позволяет делать качественные снимки и записывать видео в разрешении Full HD.
Устройство оснащено аккумулятором емкостью 8300 мАч, что позволяет использовать планшет длительное время без подзарядки.
зарядное устройство, документация, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2508x1504
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8300
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
HONOR Pad X9a — это планшет с большим экраном, который обеспечивает высокую производительность и быструю работу системы. Устройство имеет яркий и чёткий дисплей 11.5'' с 2.5K разрешением 2508x1504 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения.
Планшет работает на операционной системе Android 15 c фирменной оболочкой MagicOS 9.0 которая предоставляет пользователю широкий спектр функций и возможностей. HONOR Pad X9a имеет основную камеру 8 Мп , которая позволяет делать качественные снимки и записывать видео в разрешении Full HD.
Устройство оснащено аккумулятором емкостью 8300 мАч, что позволяет использовать планшет длительное время без подзарядки.
Планшет Honor Pad X9a 6/128Gb (5301AMVE) Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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