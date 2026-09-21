Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Honor Pad X9a
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2508x1504
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708030
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Планшет, Кабель Type-C, Зарядное устройство, Устройство для извлечения лотка SIM
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2508x1504
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8300
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
167 x 267 x 7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
800
Описание товара Планшет Honor Pad X9a 6/128Gb LTE (5301AMVJ) Gray
**Планшет 11.5' HONOR Pad X9a LTE 6+128Gb серый (5301AMVJ)**
Откройте для себя новые возможности с планшетом HONOR Pad X9a LTE! Этот стильный и мощный гаджет станет вашим надёжным спутником в работе, учёбе и развлечениях.
**Основные характеристики:**
* Процессор от Qualcomm — для быстрой и плавной работы.
* Поддержка LTE — всегда оставайтесь на связи.
* 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной — достаточно места для всех ваших файлов и приложений.
* IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2508 x 1504 — яркое и чёткое изображение.
* Ёмкий аккумулятор на 8300 мАч — долго держит заряд.
* Поддержка быстрой зарядки — удобно и практично.
* Отдельный слот для карт памяти — расширяйте память по своему усмотрению.
* USB Type-C — универсальный проводной интерфейс.
* Одна тыловая камера — для повседневных снимков.
HONOR Pad X9a LTE выполнен в стильном сером цвете и имеет компактный монолитный корпус. Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль.
Год релиза — 2025. Не упустите возможность приобрести один из самых передовых планшетов на рынке!
Планшет, Кабель Type-C, Зарядное устройство, Устройство для извлечения лотка SIM
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2508x1504
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8300
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
167 x 267 x 7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет 11.5' HONOR Pad X9a LTE 6+128Gb серый (5301AMVJ)**
Откройте для себя новые возможности с планшетом HONOR Pad X9a LTE! Этот стильный и мощный гаджет станет вашим надёжным спутником в работе, учёбе и развлечениях.
**Основные характеристики:**
* Процессор от Qualcomm — для быстрой и плавной работы.
* Поддержка LTE — всегда оставайтесь на связи.
* 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной — достаточно места для всех ваших файлов и приложений.
* IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2508 x 1504 — яркое и чёткое изображение.
* Ёмкий аккумулятор на 8300 мАч — долго держит заряд.
* Поддержка быстрой зарядки — удобно и практично.
* Отдельный слот для карт памяти — расширяйте память по своему усмотрению.
* USB Type-C — универсальный проводной интерфейс.
* Одна тыловая камера — для повседневных снимков.
HONOR Pad X9a LTE выполнен в стильном сером цвете и имеет компактный монолитный корпус. Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль.
Год релиза — 2025. Не упустите возможность приобрести один из самых передовых планшетов на рынке!
Планшет Honor Pad X9a 6/128Gb LTE (5301AMVJ) Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Планшет Honor Pad X9a 6/128Gb LTE (5301AMVJ) Gray