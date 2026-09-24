Top.Mail.Ru
Умные часы Apple Watch Series 10 46мм (MWWV3LW/A) Rose Gold купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умные часы Apple Watch Series 10 46мм (MWWV3LW/A) Rose Gold

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Умные часы Apple Watch Series 10 46мм (MWWV3LW/A) Rose Gold - фото 1
Умные часы Apple Watch Series 10 46мм (MWWV3LW/A) Rose Gold - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Apple Watch Series 10
Цвета корпуса
розовое золото
Цвета браслета/ремешка
фиолетовый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
нейлон
Класс защиты
IPX6
Размер экрана, дюйм
1.96
Разрешение экрана
416?496
  • Умные часы Apple Watch Series 10 46мм (MWWV3LW/A) Rose Gold - фото 1
  • Умные часы Apple Watch Series 10 46мм (MWWV3LW/A) Rose Gold - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708009
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Умные часы
Линейка
Apple Watch Series 10
Цвета корпуса
розовое золото
Цвета браслета/ремешка
фиолетовый
Операционная система
Watch OS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
нейлон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IPX6
Влагозащита
Да
Размер экрана, дюйм
1.96
Разрешение экрана
416?496
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, альтиметр, гироскоп, компас
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Время работы в активном режиме
18
Габариты
46x39x9.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х5
Вес, г.
5

Описание товара Умные часы Apple Watch Series 10 46мм (MWWV3LW/A) Rose Gold

Смарт-часы Apple Watch Series 10 выполнены в алюминиевом корпусе с защитой от пыли IP6X и водонепроницаемостью 5 Бар. Ремешок из приятного на ощупь материала обеспечивает комфортное ношение устройства. В смарт-часах установлен квадратный дисплей диагональю 1.77 дюйма. Технология OLED гарантирует контрастную яркую картинку с натуральными оттенками. Смарт-часы Apple Watch Series 10 работают под управлением watchOS 11. Двухчастотный модуль навигации GPS точно определяет местоположение и выстраивает маршруты. Для контроля состояния здоровья и самочувствия реализованы функции измерения пульса и ЭКГ, мониторинг уровня кислорода в крови, определение продолжительности и качества сна. Время автономной работы устройства в активном режиме составляет 18 часов. До 80% энергоресурс аккумулятора восстанавливается за 30 минут.

Отзывы о товаре Умные часы Apple Watch Series 10 46мм (MWWV3LW/A) Rose Gold




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Умные часы
Линейка
Apple Watch Series 10
Цвета корпуса
розовое золото
Цвета браслета/ремешка
фиолетовый
Операционная система
Watch OS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
нейлон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IPX6
Влагозащита
Да
Развернуть
Размер экрана, дюйм
1.96
Разрешение экрана
416?496
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, альтиметр, гироскоп, компас
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Время работы в активном режиме
18
Габариты
46x39x9.7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Apple Watch Series 10 выполнены в алюминиевом корпусе с защитой от пыли IP6X и водонепроницаемостью 5 Бар. Ремешок из приятного на ощупь материала обеспечивает комфортное ношение устройства. В смарт-часах установлен квадратный дисплей диагональю 1.77 дюйма. Технология OLED гарантирует контрастную яркую картинку с натуральными оттенками. Смарт-часы Apple Watch Series 10 работают под управлением watchOS 11. Двухчастотный модуль навигации GPS точно определяет местоположение и выстраивает маршруты. Для контроля состояния здоровья и самочувствия реализованы функции измерения пульса и ЭКГ, мониторинг уровня кислорода в крови, определение продолжительности и качества сна. Время автономной работы устройства в активном режиме составляет 18 часов. До 80% энергоресурс аккумулятора восстанавливается за 30 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Apple Watch Series 10 46мм (MWWV3LW/A) Rose Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...