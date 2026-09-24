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Cher - It's A Man's World (5054197519697) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cher - It's A Man's World (5054197519697) виниловая пластинка

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Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (5054197519697) виниловая пластинка - фото 1
Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (5054197519697) виниловая пластинка - фото 2
Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (5054197519697) виниловая пластинка - фото 3
Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (5054197519697) виниловая пластинка - фото 4
Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (5054197519697) виниловая пластинка - фото 5
Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (5054197519697) виниловая пластинка - фото 6
Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (5054197519697) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
Its A Mans World
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (5054197519697) виниловая пластинка - фото 1
  • Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (5054197519697) виниловая пластинка - фото 2
  • Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (5054197519697) виниловая пластинка - фото 3
  • Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (5054197519697) виниловая пластинка - фото 4
  • Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (5054197519697) виниловая пластинка - фото 5
  • Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (5054197519697) виниловая пластинка - фото 6
  • Cher - It&#039;s A Man&#039;s World (5054197519697) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707994
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Cher - It's A Man's World (5054197519697) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[5054197519697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
Its A Mans World
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Walking In Memphis, Not Enough Love In The World, One By One, I Wouldnt Treat A Dog (The Way You Treated Me), Angels Running, Paradise Is Here, Im Blowin Away, Dont Come Around Tonite, What About The Moonlight, The Same Mistake, The Gunman, The Sun Aint Gonna Shine Anymore, Shape Of Things To Come, Its A Mans Mans Mans World
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cher - It's A Man's World (5054197519697) виниловая пластинка

It’s a Man’s World — двадцать второй студийный альбом американской певицы и актрисы Шер, выпущенный первоначально в 1995 году. Издание на виниле. Диск дебютировал на 64-м месте хит-парада Billboard 200. На июнь 2003 года альбом был продан тиражом 194 000 в США. В Великобритании альбом расположился на 10 месте и был сертифицирован золотым с продажами более 100 000 копий. Несмотря на то, что альбом некоторое время оставался забытым после успеха следующего за ним Believe (1998), в настоящее время альбом ценится как фанатами, так и критиками.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Cher - It's A Man's World (5054197519697) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[5054197519697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
Its A Mans World
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Walking In Memphis, Not Enough Love In The World, One By One, I Wouldnt Treat A Dog (The Way You Treated Me), Angels Running, Paradise Is Here, Im Blowin Away, Dont Come Around Tonite, What About The Moonlight, The Same Mistake, The Gunman, The Sun Aint Gonna Shine Anymore, Shape Of Things To Come, Its A Mans Mans Mans World
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
It’s a Man’s World — двадцать второй студийный альбом американской певицы и актрисы Шер, выпущенный первоначально в 1995 году. Издание на виниле. Диск дебютировал на 64-м месте хит-парада Billboard 200. На июнь 2003 года альбом был продан тиражом 194 000 в США. В Великобритании альбом расположился на 10 месте и был сертифицирован золотым с продажами более 100 000 копий. Несмотря на то, что альбом некоторое время оставался забытым после успеха следующего за ним Believe (1998), в настоящее время альбом ценится как фанатами, так и критиками.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cher - It's A Man's World (5054197519697) виниловая пластинка – стоимость товара 4200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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