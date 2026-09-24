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OST - Over The Edge (Various Artists) (coloured) (0603497819027) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Over The Edge (Various Artists) (coloured) (0603497819027) виниловая пластинка

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OST - Over The Edge (Various Artists) (coloured) (0603497819027) виниловая пластинка - фото 1
OST - Over The Edge (Various Artists) (coloured) (0603497819027) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Over The Edge
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Over The Edge (Various Artists) (coloured) (0603497819027) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Over The Edge (Various Artists) (coloured) (0603497819027) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707988
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Загружаем...
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OST - Over The Edge (Various Artists) (coloured) (0603497819027) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497819027]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Over The Edge
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cheap Trick–Surrender, The Cars–My Best Friends Girl, Van Halen–You Really Got Me, Cheap Trick–Speak Now Or Forever Hold Your Peace, Jimi Hendrix–Come On (Part 1), The Cars–Just What I Needed, Cheap Trick–Hello There, Ramones–Teenage Lobotomy, Cheap Trick–Downed, Little Feat–All That You Dream, Valerie Carter–Ooh Child
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Over The Edge (Various Artists) (coloured) (0603497819027) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cheap Trick–Surrender, The Cars–My Best Friends Girl, Van Halen–You Really Got Me, Cheap Trick–Speak Now Or Forever Hold Your Peace, Jimi Hendrix–Come On (Part 1), The Cars–Just What I Needed, Cheap Trick–Hello There, Ramones–Teenage Lobotomy, Cheap Trick–Downed, Little Feat–All That You Dream, Valerie Carter–Ooh Child



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре OST - Over The Edge (Various Artists) (coloured) (0603497819027) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[0603497819027]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Over The Edge
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Cheap Trick–Surrender, The Cars–My Best Friends Girl, Van Halen–You Really Got Me, Cheap Trick–Speak Now Or Forever Hold Your Peace, Jimi Hendrix–Come On (Part 1), The Cars–Just What I Needed, Cheap Trick–Hello There, Ramones–Teenage Lobotomy, Cheap Trick–Downed, Little Feat–All That You Dream, Valerie Carter–Ooh Child
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cheap Trick–Surrender, The Cars–My Best Friends Girl, Van Halen–You Really Got Me, Cheap Trick–Speak Now Or Forever Hold Your Peace, Jimi Hendrix–Come On (Part 1), The Cars–Just What I Needed, Cheap Trick–Hello There, Ramones–Teenage Lobotomy, Cheap Trick–Downed, Little Feat–All That You Dream, Valerie Carter–Ooh Child


Теги товара: Цветной винил
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OST - Over The Edge (Various Artists) (coloured) (0603497819027) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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