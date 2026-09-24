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Ben Webster - Ben Webster And Associates (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475736073) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ben Webster - Ben Webster And Associates (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475736073) виниловая пластинка

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Ben Webster - Ben Webster And Associates (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475736073) виниловая пластинка - фото 1
Ben Webster - Ben Webster And Associates (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475736073) виниловая пластинка - фото 2
Ben Webster - Ben Webster And Associates (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475736073) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ben Webster
Альбом (сингл)
Ben Webster And Associates
Жанр
Jazz
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ben Webster - Ben Webster And Associates (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475736073) виниловая пластинка - фото 1
  • Ben Webster - Ben Webster And Associates (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475736073) виниловая пластинка - фото 2
  • Ben Webster - Ben Webster And Associates (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475736073) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707973
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Загружаем...
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Ben Webster - Ben Webster And Associates (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475736073) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475736073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ben Webster
Альбом (сингл)
Ben Webster And Associates
Жанр
Jazz
Трек-лист
In A Mellow Tone, Young Bean, Budd Johnson, Time After Time, De-Dar
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ben Webster - Ben Webster And Associates (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475736073) виниловая пластинка

Альбом Ben Webster & Associates, первоначально выпущенный в 1959 году, стал последним проектом Нормана Гранца, в котором вместе участвовали легенды тенор-саксофона Бен Уэбстер и Коулмен Хокинс. В этом сете также приняли участие ветеран Бадд Джонсон (тенор-саксофон), у которого Бен Уэбстер получил свои первые уроки саксофона в юности в Канзас-Сити, а также Рой Элдридж (труба), Лес Спанн (гитара), Джимми Джонс (фортепиано), Рэй Браун (бас) и Джо Джонс (ударные). Материал альбома состоит из двух стандартов «Time After Time» и «In a Mellow Tone» Эллингтона, а также трех оригинальных композиций Уэбстера. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговая обработка Райаном К. Смитом в Sterling Sound с оригинальных лент, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing).

Отзывы о товаре Ben Webster - Ben Webster And Associates (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475736073) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475736073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ben Webster
Альбом (сингл)
Ben Webster And Associates
Жанр
Jazz
Трек-лист
In A Mellow Tone, Young Bean, Budd Johnson, Time After Time, De-Dar
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Альбом Ben Webster & Associates, первоначально выпущенный в 1959 году, стал последним проектом Нормана Гранца, в котором вместе участвовали легенды тенор-саксофона Бен Уэбстер и Коулмен Хокинс. В этом сете также приняли участие ветеран Бадд Джонсон (тенор-саксофон), у которого Бен Уэбстер получил свои первые уроки саксофона в юности в Канзас-Сити, а также Рой Элдридж (труба), Лес Спанн (гитара), Джимми Джонс (фортепиано), Рэй Браун (бас) и Джо Джонс (ударные). Материал альбома состоит из двух стандартов «Time After Time» и «In a Mellow Tone» Эллингтона, а также трех оригинальных композиций Уэбстера. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговая обработка Райаном К. Смитом в Sterling Sound с оригинальных лент, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ben Webster - Ben Webster And Associates (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475736073) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5940 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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