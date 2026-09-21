Описание товара Adam & The Ants - Prince Charming (coloured) (0198028872010) виниловая пластинка

Prince Charming — третий и последний альбом британской рок-группы Adam and the Ants, выпущенный в ноябре 1981 года.. Эта пластинка давно не переиздавалась, и это специальное издание на золотом виниле в гейтфолде наверняка привлечет внимание.. Эта своего рода забытая классика 80-х, содержит три самых больших хита Adam And The Ants — Stand And Deliver, Ant Rap и заглавный трек Prince Charming. Альбом достиг 2-го места в британских чартах.