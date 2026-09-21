Adam & The Ants - Prince Charming (coloured) (0198028872010) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adam & The Ants
Альбом (сингл)
Prince Charming
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707950
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028872010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adam & The Ants
Альбом (сингл)
Prince Charming
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Scorpios, Picasso Visita El Planeta De Los Simios, Prince Charming, Five Guns West, That Voodoo!, Stand And Deliver, Mile High Club, Ant Rap, Mowhok, S.E.X.
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Adam & The Ants - Prince Charming (coloured) (0198028872010) виниловая пластинка
Prince Charming — третий и последний альбом британской рок-группы Adam and the Ants, выпущенный в ноябре 1981 года.. Эта пластинка давно не переиздавалась, и это специальное издание на золотом виниле в гейтфолде наверняка привлечет внимание.. Эта своего рода забытая классика 80-х, содержит три самых больших хита Adam And The Ants — Stand And Deliver, Ant Rap и заглавный трек Prince Charming. Альбом достиг 2-го места в британских чартах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028872010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adam & The Ants
Альбом (сингл)
Prince Charming
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Scorpios, Picasso Visita El Planeta De Los Simios, Prince Charming, Five Guns West, That Voodoo!, Stand And Deliver, Mile High Club, Ant Rap, Mowhok, S.E.X.
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Prince Charming — третий и последний альбом британской рок-группы Adam and the Ants, выпущенный в ноябре 1981 года.. Эта пластинка давно не переиздавалась, и это специальное издание на золотом виниле в гейтфолде наверняка привлечет внимание.. Эта своего рода забытая классика 80-х, содержит три самых больших хита Adam And The Ants — Stand And Deliver, Ant Rap и заглавный трек Prince Charming. Альбом достиг 2-го места в британских чартах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Adam & The Ants - Prince Charming (coloured) (0198028872010) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4350 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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