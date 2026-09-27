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David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка

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David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 1
David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 2
David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 3
David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 4
David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 5
David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 6
David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 7
David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 8
David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 9
David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Between Two Points
Жанр
Индастриал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 1
  • David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 2
  • David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 3
  • David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 4
  • David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 5
  • David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 6
  • David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 7
  • David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 8
  • David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 9
  • David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707943
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Загружаем...
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Загружаем...
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David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка
3 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028867115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Between Two Points
Жанр
Индастриал
Трек-лист
Vita Brevis / Between Two Points (Live from the Royal Albert Hall), Between Two Points (GENTRY Remix), Between Two Points (GENTRY Remix Edit), Between Two Points (Album Version)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка

Этот релиз чествует один из выдающихся треков с альбома Дэвида Гилмора Luck and Strange. Песня Between Two Points, изначально записанная The Montgolfier Brothers, включает в себя воздушный вокал Романи Гилмор. Издание на прозрачном 12-дюймовом виниле.. Этот сборник включает в себя альбомную версию песни, эксклюзивную живую версию, записанную во время аншлагового выступления Дэвида в лондонском Royal Albert Hall, и две версии совершенно нового ремикса с балеарским влиянием Роба Джентри, который играл на клавишных как на альбоме, так и в сопровождающем его туре.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028867115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Between Two Points
Жанр
Индастриал
Трек-лист
Vita Brevis / Between Two Points (Live from the Royal Albert Hall), Between Two Points (GENTRY Remix), Between Two Points (GENTRY Remix Edit), Between Two Points (Album Version)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Этот релиз чествует один из выдающихся треков с альбома Дэвида Гилмора Luck and Strange. Песня Between Two Points, изначально записанная The Montgolfier Brothers, включает в себя воздушный вокал Романи Гилмор. Издание на прозрачном 12-дюймовом виниле.. Этот сборник включает в себя альбомную версию песни, эксклюзивную живую версию, записанную во время аншлагового выступления Дэвида в лондонском Royal Albert Hall, и две версии совершенно нового ремикса с балеарским влиянием Роба Джентри, который играл на клавишных как на альбоме, так и в сопровождающем его туре.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (0198028867115) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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