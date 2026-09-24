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Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка

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Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка - фото 1
Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка - фото 2
Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка - фото 3
Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка - фото 4
Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка - фото 5
Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка - фото 6
Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка - фото 7
Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
KILLSWITCH ENGAGE
Альбом (сингл)
ALIVE OR JUST BREATHING
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка - фото 1
  • Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка - фото 2
  • Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка - фото 3
  • Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка - фото 4
  • Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка - фото 5
  • Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка - фото 6
  • Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка - фото 7
  • Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707930
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Roadrunner Records
Barcode
[0603497819409]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
KILLSWITCH ENGAGE
Альбом (сингл)
ALIVE OR JUST BREATHING
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Numbered Days, Self Revolution, Fixation On The Darkness, My Last Serenade, Life To Lifeless, Just Barely Breathing, To The Sons Of Man, Temple From The Within, The Element Of One, Vide Infra, Without A Name, Rise Inside
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка

Второй студийный альбом американской металкор-группы Killswitch Engage, выпущенный в 2002 году. Альбом стал знаковым для жанра и укрепил репутацию группы как одной из ведущих в металкор-сцене.

Отзывы о товаре Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Roadrunner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Roadrunner Records
Barcode
[0603497819409]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
KILLSWITCH ENGAGE
Альбом (сингл)
ALIVE OR JUST BREATHING
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Numbered Days, Self Revolution, Fixation On The Darkness, My Last Serenade, Life To Lifeless, Just Barely Breathing, To The Sons Of Man, Temple From The Within, The Element Of One, Vide Infra, Without A Name, Rise Inside
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Второй студийный альбом американской металкор-группы Killswitch Engage, выпущенный в 2002 году. Альбом стал знаковым для жанра и укрепил репутацию группы как одной из ведущих в металкор-сцене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Killswitch Engage - Alive Or Just Breathing (0603497819409) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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