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Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка

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Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 3
Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 4
Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 5
Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 6
Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 7
Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 8
Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 9
Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Metropolis Part 2: Scenes From A Memory
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 3
  • Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 4
  • Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 5
  • Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 6
  • Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 7
  • Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 8
  • Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 9
  • Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707924
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497821556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Metropolis Part 2: Scenes From A Memory
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Regression, Overture 1928, Strange Deja Vu, Through My Words, Fatal Tragedy, Beyond This Life, Through Her Eyes, Home, The Dance Of Eternity, One Last Time, The Spirit Carries On, Finally Free
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка

Концептуальный альбом прогрессив-метал-группы Dream Theater, выпущенный в 1999 году. Он является сиквелом к песне Metropolis—Part I: The Miracle and the Sleeper с их предыдущего альбома Images and Words. Этот альбом считается одним из самых значительных в дискографии группы и часто упоминается как один из лучших альбомов в жанре прогрессивного метала.

Отзывы о товаре Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497821556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Metropolis Part 2: Scenes From A Memory
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Regression, Overture 1928, Strange Deja Vu, Through My Words, Fatal Tragedy, Beyond This Life, Through Her Eyes, Home, The Dance Of Eternity, One Last Time, The Spirit Carries On, Finally Free
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Концептуальный альбом прогрессив-метал-группы Dream Theater, выпущенный в 1999 году. Он является сиквелом к песне Metropolis—Part I: The Miracle and the Sleeper с их предыдущего альбома Images and Words. Этот альбом считается одним из самых значительных в дискографии группы и часто упоминается как один из лучших альбомов в жанре прогрессивного метала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dream Theater - Metropolis Part 2: Scenes From A Memory (coloured) (0603497821556) виниловая пластинка – стоимость товара 5940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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