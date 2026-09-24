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Ry Cooder - Live At The Main Point 1972 (0603497817245) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ry Cooder - Live At The Main Point 1972 (0603497817245) виниловая пластинка

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Ry Cooder - Live At The Main Point 1972 (0603497817245) виниловая пластинка - фото 1
Ry Cooder - Live At The Main Point 1972 (0603497817245) виниловая пластинка - фото 2
Ry Cooder - Live At The Main Point 1972 (0603497817245) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ry Cooder
Альбом (сингл)
Live At The Main Point 1972
Жанр
Кантри
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ry Cooder - Live At The Main Point 1972 (0603497817245) виниловая пластинка - фото 1
  • Ry Cooder - Live At The Main Point 1972 (0603497817245) виниловая пластинка - фото 2
  • Ry Cooder - Live At The Main Point 1972 (0603497817245) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707921
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ry Cooder - Live At The Main Point 1972 (0603497817245) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497817245]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ry Cooder
Альбом (сингл)
Live At The Main Point 1972
Жанр
Кантри
Трек-лист
Police Dog Blues, Comin’ in on a Wing and a Prayer, Someday Baby Blues, Tattler, Vigilante Man, in Trinidad, Ditty Wah Ditty, Jesus on the Mainline, Goin’ to Brownsville
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ry Cooder - Live At The Main Point 1972 (0603497817245) виниловая пластинка

Концертный альбом американского музыканта Райа Кудера, выпущенный в 1972 году. Этот альбом был записан во время живого выступления в клубе Main Point в Виллингтоне, штат Пенсильвания, и представляет собой важную часть его дискографии.

Отзывы о товаре Ry Cooder - Live At The Main Point 1972 (0603497817245) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497817245]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ry Cooder
Альбом (сингл)
Live At The Main Point 1972
Жанр
Кантри
Трек-лист
Police Dog Blues, Comin’ in on a Wing and a Prayer, Someday Baby Blues, Tattler, Vigilante Man, in Trinidad, Ditty Wah Ditty, Jesus on the Mainline, Goin’ to Brownsville
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Концертный альбом американского музыканта Райа Кудера, выпущенный в 1972 году. Этот альбом был записан во время живого выступления в клубе Main Point в Виллингтоне, штат Пенсильвания, и представляет собой важную часть его дискографии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ry Cooder - Live At The Main Point 1972 (0603497817245) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4200 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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