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Talking Heads - Live On Tour '78 (0603497818846) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Talking Heads - Live On Tour '78 (0603497818846) виниловая пластинка

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Talking Heads - Live On Tour &#039;78 (0603497818846) виниловая пластинка - фото 1
Talking Heads - Live On Tour &#039;78 (0603497818846) виниловая пластинка - фото 2
Talking Heads - Live On Tour &#039;78 (0603497818846) виниловая пластинка - фото 3
Talking Heads - Live On Tour &#039;78 (0603497818846) виниловая пластинка - фото 4
Talking Heads - Live On Tour &#039;78 (0603497818846) виниловая пластинка - фото 5
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Talking Heads - Live On Tour &#039;78 (0603497818846) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Talking Heads
Альбом (сингл)
Live On Tour 78
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Talking Heads - Live On Tour &#039;78 (0603497818846) виниловая пластинка - фото 1
  • Talking Heads - Live On Tour &#039;78 (0603497818846) виниловая пластинка - фото 2
  • Talking Heads - Live On Tour &#039;78 (0603497818846) виниловая пластинка - фото 3
  • Talking Heads - Live On Tour &#039;78 (0603497818846) виниловая пластинка - фото 4
  • Talking Heads - Live On Tour &#039;78 (0603497818846) виниловая пластинка - фото 5
  • Talking Heads - Live On Tour &#039;78 (0603497818846) виниловая пластинка - фото 6
  • Talking Heads - Live On Tour &#039;78 (0603497818846) виниловая пластинка - фото 7
  • Talking Heads - Live On Tour &#039;78 (0603497818846) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707914
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Talking Heads - Live On Tour '78 (0603497818846) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Talking Heads
Альбом (сингл)
Live On Tour 78
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Big Country, Warning Sign, The Good Thing, Artists Only, The Girls Want To Be With The Girls, Electricity (Drugs), Feeling, Found A Job, Thank You For Sending Me An Angel, Psycho Killer, Take Me To The River
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Talking Heads - Live On Tour '78 (0603497818846) виниловая пластинка

Концертный альбом группы Talking Heads, который был выпущен на двух пластинках и запечатлевает их выступление в 1978 году. Этот альбом является важной частью наследия группы и демонстрирует их уникальный стиль и энергетику на сцене.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Talking Heads - Live On Tour '78 (0603497818846) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Talking Heads
Альбом (сингл)
Live On Tour 78
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Big Country, Warning Sign, The Good Thing, Artists Only, The Girls Want To Be With The Girls, Electricity (Drugs), Feeling, Found A Job, Thank You For Sending Me An Angel, Psycho Killer, Take Me To The River
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Концертный альбом группы Talking Heads, который был выпущен на двух пластинках и запечатлевает их выступление в 1978 году. Этот альбом является важной частью наследия группы и демонстрирует их уникальный стиль и энергетику на сцене.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Talking Heads - Live On Tour '78 (0603497818846) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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