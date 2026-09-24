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The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка

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The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка - фото 1
The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка - фото 2
The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка - фото 3
The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка - фото 4
The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка - фото 5
The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка - фото 6
The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Blackheart Orchestra
Альбом (сингл)
Songs From A Satellite
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка - фото 1
  • The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка - фото 2
  • The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка - фото 3
  • The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка - фото 4
  • The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка - фото 5
  • The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка - фото 6
  • The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707910
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records (3)
Barcode
[0630428097018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Blackheart Orchestra
Альбом (сингл)
Songs From A Satellite
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Sky And I, Not Over Yet, Round And Round And Round, Any Shade Of Blue, Come The Fall, Everything You Are, Living In The Underworld, Me The, Rain On Me, Hey Pluto
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка

Альбом британского дуэта The Blackheart Orchestra, который сочетает в себе элементы инди, фолка и прогрессивного рока. Группа известна своими мелодичными композициями, гармониями и атмосферным звучанием.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records (3)
Barcode
[0630428097018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Blackheart Orchestra
Альбом (сингл)
Songs From A Satellite
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Sky And I, Not Over Yet, Round And Round And Round, Any Shade Of Blue, Come The Fall, Everything You Are, Living In The Underworld, Me The, Rain On Me, Hey Pluto
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом британского дуэта The Blackheart Orchestra, который сочетает в себе элементы инди, фолка и прогрессивного рока. Группа известна своими мелодичными композициями, гармониями и атмосферным звучанием.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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