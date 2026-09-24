The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Blackheart Orchestra
Альбом (сингл)
Songs From A Satellite
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 707910
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Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records (3)
Barcode
[0630428097018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Blackheart Orchestra
Альбом (сингл)
Songs From A Satellite
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Sky And I, Not Over Yet, Round And Round And Round, Any Shade Of Blue, Come The Fall, Everything You Are, Living In The Underworld, Me The, Rain On Me, Hey Pluto
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка
Альбом британского дуэта The Blackheart Orchestra, который сочетает в себе элементы инди, фолка и прогрессивного рока. Группа известна своими мелодичными композициями, гармониями и атмосферным звучанием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records (3)
Barcode
[0630428097018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Blackheart Orchestra
Альбом (сингл)
Songs From A Satellite
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Sky And I, Not Over Yet, Round And Round And Round, Any Shade Of Blue, Come The Fall, Everything You Are, Living In The Underworld, Me The, Rain On Me, Hey Pluto
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом британского дуэта The Blackheart Orchestra, который сочетает в себе элементы инди, фолка и прогрессивного рока. Группа известна своими мелодичными композициями, гармониями и атмосферным звучанием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
The Blackheart Orchestra - Songs From A Satellite (coloured) (0630428097018) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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