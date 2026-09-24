Lindisfarne - Magic In The Air: Live (0630428089815) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lindisfarne
Альбом (сингл)
Magic In The Air: Live
Жанр
Зарубежный классический рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб.
В наличии
Код товара: 707907
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5 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Renaissance Records (3)
Barcode
[0630428089815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lindisfarne
Альбом (сингл)
Magic In The Air: Live
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Lady Eleanor, Road To Kingdom Come, Turn A Deaf Ear, January Song, Court In The Act, No Time To Lose, Winter Song, Uncle Sam, Wake Up Little Sister, All Fall Down, Meet Me On The Corner, Bye-Bye Birdie, Train In G Major, Scarecrow Song, Dingley Dell, Scotch Mist, We Can Swing Together, Fog On The Tyne, Clear White Light
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lindisfarne - Magic In The Air: Live (0630428089815) виниловая пластинка
Концертный альбом группы Lindisfarne, выпущенный на виниле. Lindisfarne — это британская рок-группа, известная своим уникальным сочетанием фолка и рока, а также мелодичными композициями и гармоничными вокалами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Renaissance Records (3)
Barcode
[0630428089815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lindisfarne
Альбом (сингл)
Magic In The Air: Live
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Lady Eleanor, Road To Kingdom Come, Turn A Deaf Ear, January Song, Court In The Act, No Time To Lose, Winter Song, Uncle Sam, Wake Up Little Sister, All Fall Down, Meet Me On The Corner, Bye-Bye Birdie, Train In G Major, Scarecrow Song, Dingley Dell, Scotch Mist, We Can Swing Together, Fog On The Tyne, Clear White Light
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Концертный альбом группы Lindisfarne, выпущенный на виниле. Lindisfarne — это британская рок-группа, известная своим уникальным сочетанием фолка и рока, а также мелодичными композициями и гармоничными вокалами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Lindisfarne - Magic In The Air: Live (0630428089815) виниловая пластинка - по цене 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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