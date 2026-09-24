Top.Mail.Ru
It's A Beautiful Day - Choice Quality Stuff (coloured) (0630428094611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

It's A Beautiful Day - Choice Quality Stuff (coloured) (0630428094611) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
It&#039;s A Beautiful Day - Choice Quality Stuff (coloured) (0630428094611) виниловая пластинка - фото 1
It&#039;s A Beautiful Day - Choice Quality Stuff (coloured) (0630428094611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • It&#039;s A Beautiful Day - Choice Quality Stuff (coloured) (0630428094611) виниловая пластинка - фото 1
  • It&#039;s A Beautiful Day - Choice Quality Stuff (coloured) (0630428094611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707904
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
It's A Beautiful Day - Choice Quality Stuff (coloured) (0630428094611) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара It's A Beautiful Day - Choice Quality Stuff (coloured) (0630428094611) виниловая пластинка

Альбом американской рок-группы Its a Beautiful Day, выпущенный в 1970 году. Группа известна своим уникальным сочетанием психоделического рока, фолка и классической музыки, а также характерным использованием скрипки.

Отзывы о товаре It's A Beautiful Day - Choice Quality Stuff (coloured) (0630428094611) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Альбом американской рок-группы Its a Beautiful Day, выпущенный в 1970 году. Группа известна своим уникальным сочетанием психоделического рока, фолка и классической музыки, а также характерным использованием скрипки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


It's A Beautiful Day - Choice Quality Stuff (coloured) (0630428094611) виниловая пластинка - стоимость товара 2570 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...