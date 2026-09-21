It's A Beautiful Day - Marrying Maiden (coloured) (0630428094512) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара It's A Beautiful Day - Marrying Maiden (coloured) (0630428094512) виниловая пластинка
Второй студийный альбом психоделической группы Its A Beautiful Day, выпущенный в 1970 году. В этом проекте основательницу Линду ЛаФламм заменил клавишник Фред Уэбб. Гитарист Grateful Dead Джерри Гарсия принял участие в записи двух треков, а участник Charlatans Ричард Олсен также принял участие в записи одного трека. Ремастированное американское переиздание 2025 года представлено на 180-граммовом виниле золотого цвета. Специально для RSD. It’s A Beautiful Day - американская рок-группа, образованная в 1967 году в Сан-Франциско, Калифорния. Коллектив стал одним из представителей психоделического рока и кантри-рока эпохи расцвета хиппи. Изначально коллектив назывался Sausalito-San Francisco и The Committee, но в 1969 году получил своё окончательное название.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитИван Кучин - Крестовая Печать (4680068801533) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитRage Against The Machine - Rage Against The Machine (08887511175...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитVarious Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитBoney M - Nightflight To Venus (0889854092511) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитBob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитElvis Costello - Almost Blue (0602547331076) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитElvis Costello - Goodbye Cruel World (0602547331113) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитTom Fogerty - Excalibur (0888072053014) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитOST - Mercy (Johann Johannsson) (0028947983040) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитOST - White Boy Rick (Max Richter) (0028948360338) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитOST - Yesterday (The Beatles) (0602577850196) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитBill Whelan - Riverdance (0602508449529) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре It's A Beautiful Day - Marrying Maiden (coloured) (0630428094512) виниловая пластинка