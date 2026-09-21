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My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка

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My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 1
My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 2
My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 3
My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 4
My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 5
My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 6
My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 7
My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 8
My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 9
My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 10
My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 11
My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
My Dying Bride
Альбом (сингл)
Feel The Misery
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 1
  • My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 2
  • My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 3
  • My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 4
  • My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 5
  • My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 6
  • My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 7
  • My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 8
  • My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 9
  • My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 10
  • My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 11
  • My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707889
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056849311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
My Dying Bride
Альбом (сингл)
Feel The Misery
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
And My Father Left Forever, To Shiver In Empty Halls, A Cold Curse, Feel The Misery, A Thorn Of Wisdom, I Celebrate Your Skin, I Almost Loved You, Within A Sleeping Forest
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка

Альбом британской дум-метал-группы My Dying Bride, выпущенный в 2015 году. Этот релиз является одним из последних в их дискографии и продолжает традиции группы, сочетая тяжелые гитарные рифы, меланхоличное звучание и эмоциональные тексты.

Отзывы о товаре My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville Records
Barcode
[0801056849311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
My Dying Bride
Альбом (сингл)
Feel The Misery
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
And My Father Left Forever, To Shiver In Empty Halls, A Cold Curse, Feel The Misery, A Thorn Of Wisdom, I Celebrate Your Skin, I Almost Loved You, Within A Sleeping Forest
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом британской дум-метал-группы My Dying Bride, выпущенный в 2015 году. Этот релиз является одним из последних в их дискографии и продолжает традиции группы, сочетая тяжелые гитарные рифы, меланхоличное звучание и эмоциональные тексты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


My Dying Bride - Feel The Misery (0801056849311) виниловая пластинка - купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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