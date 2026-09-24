My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 707886
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 750 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка
Альбом британской дум-метал-группы My Dying Bride, выпущенный в 2001 году. Этот релиз стал одним из ключевых в их карьере и продолжает традиции группы, сочетая тяжелые гитарные рифы с меланхоличными мелодиями и глубокими текстами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитKiss - Kissworld - The Best Of (0602577375125) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитBad Company, Burnin’ Sky (Remastered) (0081227953652) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитJoe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (06...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитLana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитSam Rivers - Contours (Analogue, Tone Poet) (0602577248993) вини...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитJimmy Smith - Prayer Meetin' (Analogue, Tone Poet) (060250881132...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитBaby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитHorace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитOscar Peterson - Night Train (Analogue, Acoustic Sounds) (060243...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитBillie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic ...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитChet Baker - Sings & Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986)...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитEddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Альбом британской дум-метал-группы My Dying Bride, выпущенный в 2001 году. Этот релиз стал одним из ключевых в их карьере и продолжает традиции группы, сочетая тяжелые гитарные рифы с меланхоличными мелодиями и глубокими текстами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре My Dying Bride - The Dreadful Hours (0801056951717) виниловая пластинка