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OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder & Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder & Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка

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OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder &amp; Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder &amp; Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder &amp; Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка - фото 3
OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder &amp; Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка - фото 4
OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder &amp; Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка - фото 5
OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder &amp; Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка - фото 6
OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder &amp; Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Never Ending Story
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder &amp; Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder &amp; Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder &amp; Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder &amp; Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder &amp; Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder &amp; Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder &amp; Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707882
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Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732510549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Never Ending Story
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Never Ending Story, Swamps Of Sadness, Ivory Tower, Ruined Landscape, Sleepy Dragon, Bastian's Happy Flight, Fantasia, Atreju's Quest, Theme Of Sadness, Atreju Meets Falkor, Mirrorgate - Southern Oracle, Gmork, Moonchild, The Auryn, Happy Flight
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder & Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка

«The NeverEnding Story» — фэнтезийный фильм 1984 года. Музыка была написана Клаусом Дольдингером (из немецкой джазовой группы Passport) и Джорджио Мородером. В заглавном треке «The NeverEnding Story» присутствует вокал Лималя из Kajagoogoo и Бет Андерсон. Издание к RSD 2025 г. на цветном виниле



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder & Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732510549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Never Ending Story
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Never Ending Story, Swamps Of Sadness, Ivory Tower, Ruined Landscape, Sleepy Dragon, Bastian's Happy Flight, Fantasia, Atreju's Quest, Theme Of Sadness, Atreju Meets Falkor, Mirrorgate - Southern Oracle, Gmork, Moonchild, The Auryn, Happy Flight
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«The NeverEnding Story» — фэнтезийный фильм 1984 года. Музыка была написана Клаусом Дольдингером (из немецкой джазовой группы Passport) и Джорджио Мородером. В заглавном треке «The NeverEnding Story» присутствует вокал Лималя из Kajagoogoo и Бет Андерсон. Издание к RSD 2025 г. на цветном виниле


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Отзывы


OST - The Never Ending Story (Giorgio Moroder & Klaus Doldinger) (coloured) (5021732510549) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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